El Gabinete de Seguridad emitió, a través de su cuenta de X, que León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus no se encuentran en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).

Lo anterior en respuesta de Salvador García Soto, en su columna en un medio de comunicación nacional.

Sobre la columna de @SGarciaSoto publicada en @El_Universal_Mx, la UIF precisa que tanto León Manuel Bartlett Álvarez como Julia Abdalá Lemus no se encuentran en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 16, 2025

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas e inversiones de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. Según reveló Salvador García Soto, la medida se relaciona con una investigación sobre la presunta participación de Bartlett en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985.