Evelyn Salgado refuerza presencia nacional e internacional de Acapulco y Zihuatanejo con nuevas rutas aéreas

Como resultado de la estrategia turística impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se dieron a conocer los logros obtenidos en los últimos meses, en materia de conectividad aérea, lo que genera un impacto positivo en el arribo de visitantes provenientes de las zonas norte y occidente del país y en consecuencia, más proyección de los destinos de Guerrero.

En este marco de colaboración entre las empresas de transporte aéreo y las autoridades estatales, se informó que a partir de julio de este año, se encuentra en operación el vuelo Morelia-Zihuatanejo, a través de la empresa Volaris. Para el próximo mes de noviembre, inicia operaciones la ruta Guadalajara-Zihuatanejo.

Foto: Especial

Para el caso de Acapulco, en el penúltimo mes de este año, se reactivará la ruta Monterrey-Acapulco, a través de la empresa Viva.

Y como parte de la promoción de este destino a nivel internacional, durante la temporada de invierno 2025-2026, la empresa United Airlines, incrementará en un 400 por ciento la frecuencia de los vuelos provenientes de Houston, Texas.

Además, se continúa trabajando en proyectos para ampliar las rutas y frecuencias, tanto a nivel nacional como internacional, para ambos destinos.