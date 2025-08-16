De camino a la escuela la Profeco y la SEP presentan Feria de Regreso a Clases en Expo Reforma

Con la lista de útiles en mano y la emoción de comenzar un nuevo ciclo escolar, cientos de estudiantes acompañados de sus familias recorrieron los pasillos llenos de colores, mochilas, cuadernos, zapatos y otros artículos escolares para comparar precios y características en la Feria de Regreso a Clases 2025 organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De manera inaugural, cerca de las 09:00 de la mañana las y los asistentes ingresaron por las puertas de Expo Reforma con bolsas, mochilas y carritos plegables tras anticipar su llegada hasta una hora para tomarse el tiempo de explorar las diferentes opciones y actividades que más de 50 expositores y la Procuraduría ofrecieron.

Pasada la apertura de la Feria, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Vicente Gutiérrez Camposeco, acompañaron al procurador Iván Escalante Ruiz por los cubículos de la Feria llevada a cabo en el sexto piso del complejo céntrico en la Ciudad de México.

También asistieron a la Feria Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), Ada Irma Cruz Davalillo presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) y Joel Villagómez Báez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Profeco.

Participaron más de 50 expositores con servicios gratuitos, actividades, talleres y descuentos de hasta el 50%. Foto: SEP

De los cinco foros que conformaron la exposición, el “Regreso a Clases” dio la bienvenida con una breve introducción seguida de una plática sobre los derechos de las personas consumidoras, impartida por la Coordinación General de Educación y Divulgación. Mismo espacio que por la tarde se convirtió en escenario del concierto de rock “Back to School”.

Ahorro en la economía familiar

Con el objetivo de brindar herramientas a través de la ciencia y la técnica que representen un ahorro en la economía familiar, personal de las Oficinas de Defensa al Consumidor (ODECO) de la capital impartieron a lo largo del día las Tecnologías Domésticas de la Revista del Consumidor para elaborar gel y champú para el cabello, talco para pies y masa moldeable en el foro “Consumo y Educación”.

De parte de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, mejor conocidos como Pilares, alrededor de las 15:00 horas se realizó un taller de finanzas dirigido a padres, madres y personas responsables de crianza en el foro “Libreta de Sueños”. Simultáneamente la misma área realizó cortes de cabello gratuitos a niñas y niños mediante la impartición de fichas.

En busca de promover el consumo saludable, particularmente de las infancias en espacios educativos, la Coordinación General de Administración (CGA) de la Profeco expuso “Somos lo que comemos”, una plática encaminada a enfatizar la importancia de adoptar hábitos alimenticios que contribuyan al desarrollo y bienestar infantil.

Como parte de las actividades cierre de la Feria de Regreso a Clases 2025, el área de servicios psicológicos de la Secretaría de Cultura llevó a cabo dinámicas de salud emocional en el foro “Consuminis” para ayudar a las y los estudiantes a gestionar, comprender y expresar sus emociones de manera clara y respetuosa.

Durante su visita a la Feria, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, destacó los stands en los que se promovió el consumo y la venta de alimentos saludables elaborados con ingredientes naturales.

Señaló que, por ejemplo, en el stand de Sembrando Vida era posible conocer los productos saludables que pueden promoverse en las escuelas de todos los niveles educativos, los cuales contribuyen a eliminar la comida chatarra de los planteles, en beneficio de la salud de las y los estudiantes.

Delgado Carrillo resaltó que los productos que se ofrecieron en la Feria fueron elaborados con materiales nacionales y producidos por empresas mexicanas, por lo que madres y padres de familia pudieron adquirir útiles escolares de gran calidad.

El titular de la SEP realizó un recorrido por los diversos módulos y dialogó con representantes de las empresas y cooperativas que participaron en la Feria. También conversó con madres, padres de familia, niñas, niños y jóvenes que acudieron a surtir sus listas de útiles escolares.

La Procuraduría recuerda a la población que esta es una de las Ferias de Regreso a Clases que se realizan a nivel nacional en distintas fechas y espacios públicos, donde también se pueden obtener de forma gratuita certificados médicos, exámenes de la vista y copias certificadas de actas de nacimiento.

Consulta los detalles de las Ferias distribuidas alrededor de la República en el sitio web.