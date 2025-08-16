Claudia Sheinbaum inaugura Centro LIBRE para las Mujeres en Calakmul

En Calakmul, Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró un Centro LIBRE para las Mujeres, un espacio con servicios de asesoría legal, psicológica, trabajo social y empoderamiento económico, que permite a las mujeres de la región alcanzar su derecho a ser libres.

Las mujeres tenemos derecho a pensar lo que nosotros queremos, no es que el marido nos diga: tú tienes que pensar esto, tú tienes que votar por esto, no. Las mujeres tenemos toda la libertad de decidir por nosotras mismas qué queremos y amamos a nuestras familias, amamos a nuestros hijos y amamos a nuestros maridos, pero tenemos derecho a ser libres, por eso se llaman Centros LIBRES, responsables, sí, pero con la libertad de tomar nuestras propias decisiones”, aseveró.

Como parte de las acciones para reivindicar el papel de las mujeres en la historia, la Jefa del Ejecutivo Federal resaltó la reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que reconoce a las mujeres que han transformado nuestra patria.

Así que no solo se trata del símbolo de que llegó una mujer a la Presidencia, que es importante, sino que además modifiquemos, hagamos prevención para evitar las violencias, pero también nos reconozcamos y nos sintamos siempre orgullosas de ser mujeres”, agregó.

La Presidenta destacó que, como parte de su visita a Calakmul, firmó ayer un acuerdo histórico con sus homólogos de Guatemala y Belice. Foto: Presidencia

Igualdad sustantiva

Agregó que en materia de igualdad sustantiva, su administración creó la Cartilla de las Mujeres con el objetivo de que todas y todos los mexicanos la lean, así como la Red Nacional de Tejedoras de la Patria.

Finalmente, la Presidenta destacó que, como parte de su visita a Calakmul, firmó ayer un acuerdo histórico con sus homólogos de Guatemala y Belice para crear el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, que va a proteger 5.7 millones de hectáreas en esa región.

La abogada del Centro LIBRE de Calakmul, Karina Guadalupe Cohuo Pérez, dejó testimonio de la importancia que tiene la llegada de una mujer a la Presidencia de México y sobre todo en dicho centro en el que se brinda atención gratuita a mujeres de 84 comunidades que hay en el municipio.

“Como mujer, estoy muy orgullosa de que usted sea nuestra Presidenta(...) usted representa mucho, los sueños de mi madre, de mi abuela, incluso hasta los de mi hija”, expresó.

dhfm