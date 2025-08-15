Verónica Ortiz Lawrenz: Cuando la poesía salva vidas

Un accidente descabellado cambió la vida de Verónica Ortiz Lawrenz (Ciudad de México, 1950). Hace casi cuatro años, la escritora y periodista estaba por entrar a un mezzanine cuando tropezó y cayó ocho metros: “Me incrusté con la cabeza en una pared de cemento. Fue brutal porque se rompió mi primera vértebra en seis pedazos, el atlas, la primera cervical donde va la cabeza, me desnuqué”.

El 98% de las personas que se desnucan fallecen al instante o sobreviven para quedar en estado vegetativo. Verónica vive para contarlo y se recupera de manera sorprendente. Además de la lección de vida que significa su historia, la convalecencia la dejó expuesta al máximo. Fue entonces cuando apareció la poesía: “Sin la poesía yo no hubiera podido salir adelante”, cuenta por teléfono, meses después de decidir operarse para quitar “los fierros” que literalmente le mantuvieron soldada la cabeza.

T. S. Eliot dijo que la poesía “puede hacernos, de vez en cuando, un poco más conscientes de los sentimientos más profundos que forman el sustrato de nuestro ser”; José Gorostiza pensaba que la sustancia poética está en todas partes y solo se necesita querer verla. A Verónica Ortiz simplemente le abarcó: “Los fierros me limitaban mucho; no se puede vivir sin mover la cabeza. Me vi muy limitada y empecé a escribir y escribir. Era una manera de sentirme viva y, sobre todo, de contar lo que me estaba pasando. Los textos empezaron a volverse más profundos sobre esto que estaba viviendo, que era único y que no podía compartir con nadie porque nadie podía entenderlo”.

Entre avances y retrocesos emocionales, conformó una treintena de poemas que ahora publica el Fondo de Cultura Económica con el título No hay plegarias para los descabezados (2025). Los primeros versos se los dictó a la enfermera que la acompañó 24/7; después, poco a poco, pudo escribirlos ella misma: “No pensé que iba a hacer un libro, pero fue saliendo. Un poeta queridísimo, Arturo Córdova Just, por teléfono me empezó a decir que era poesía y que tenía que publicarlo, me estimuló mucho. Yo, la verdad, ni ganas tenía; vivía para rehabilitarme, para no tener dolor, porque he vivido con dolor durante cuatro años. No es fácil, no es fácil para nada”.

La aflicción se lee en los versos de Ortiz: “Soy tantas cosas rotas”; también la consciencia de que ha llegado una nueva vida: “Me despido de mí, de la que ya no seré”; pero además, está el consuelo que otorga el decir: “Sanar con la palabra como un bálsamo”. Hay en su voz una experiencia vital, surgida desde el fondo del ser, desde el dolor, el miedo, la desesperación, la soledad y el deseo por aquello que ya no volverá.

Hasta antes del accidente, Ortiz había escrito siete libros, uno de ellos de poesía, pero “hace muchísimos años”; aunque los versos siempre la acompañaron, prefirió la novela. En recuperación, leyó Almudena, el libro que Luis García Montero le escribió a su esposa mientras el cáncer se la llevaba: “Pensé: tengo que escribir algo sobre lo que me está pasando, hablar de esto, del dolor, de lo que a mí me pasó, de este testimonio del que nadie habla y yo puedo hablarlo porque estoy viva”.

Verónica se ha mudado a Cuernavaca; atrás quedó la mujer activa que se comía el mundo. Ahora no tiene prisa y está enfocada en el libro que acaba de escribir: “La escritura y la lectura me salvan, y me siguen salvando, y creo que nos salvan a todos. La gente se queja por muy poco, vive infeliz sin saber que lo tiene todo. Yo me quedé paralizada; poco a poco he estado muriendo un poco más. No es solamente el cuello: esto te pega en la espalda, en los brazos, en la cara, en los ojos. Tengo consecuencias del golpe de muchos tipos, pero le busco a la vida todo el color y la alegría que puedo, porque esto es lo que soy, es lo que tengo ahora”, dice.

Periodista y escritora, Verónica Ortiz Lawrenz comenzó su carrera en 1980.

Fue conductora e investigadora de los primeros programas de televisión sobre educación sexual en Canal Once.

Entre sus publicaciones figuran Sobrevivientes (2003), No me olvides (2006), Mujeres de palabra (2005) y Abecedario de las culpas (2008).

