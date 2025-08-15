Ventas de los minoristas va al alza

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) informó que el comercio minorista en México, durante julio, mantuvo un desempeño positivo, con un incremento de 2.4 por ciento en ventas a Tiendas Iguales, indicador que agrupa a los establecimientos con más de un año de operación.

El reporte menciona que en las Tiendas Totales, que integran las aperturas de los últimos 12 meses, el crecimiento alcanzó 4.8 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, para reflejar el aporte de la expansión física a los resultados globales.

La Antad señala que las de autoservicio registraron un avance de 0.3 por ciento en el comparativo a mismas tiendas y de 2.8 por ciento en totales. Mientras que las departamentales mostraron un comportamiento más dinámico, con un alza de 3.8 por ciento y 5.1 por ciento, respectivamente.

El mejor desempeño se observó en el segmento especializado, que creció 4 por ciento a iguales y 7.8 por ciento a totales, para evidenciar un mayor dinamismo impulsado por la diversificación de surtido y la especialización en categorías de alto valor.

Por Shamady Omaña

