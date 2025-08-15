Sube cartera vencida de la banca

Al cierre de junio de 2025, la cartera vencida de los créditos al consumo ascendió a 47 mil 349 millones de pesos, un aumento de 15.6 por ciento frente al mismo periodo previo, su nivel más alto para un lapso igual, de acuerdo con el estadístico del Banco de México.

De hecho, esta tasa de crecimiento fue mayor a la registrada por la cartera de crédito vigente de dicho segmento, que fue de 13.9 por ciento, aunque con un saldo de un billón 522 mil 966.7 millones de pesos, también el saldo más alto desde que se tiene registro.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), los créditos al consumo son los que están más relacionados a los hogares mexicanos.

Los créditos al consumo son los otorgados a través de la tarjeta de crédito, los personales, de nómina, para bienes de consumo duradero, donde está el automotriz y para la adquisición de los bienes muebles, entre otros.

No obstante, el repunte en la cartera vencida de los créditos al consumo llega en un momento en el que la economía se está desacelerando, crece menos que en 2024, lo que lleva a más personas a financiarse para compensar menores ingresos, consideró Alejandro Gómez, director general de Grupo de Asesores en Economía y Administración Pública.

Cabe mencionar que, en el primer semestre del año pasado, el portafolio vencido de la banca reportó un incremento de 11.9 por ciento al compararse con la primera mitad de 2023, periodo en el que este saldo había observó un repunte de 36.7 por ciento, después de las quitas y castigos de los bancos derivado de la pandemia por el COVID-19 en los dos años previos.

Por su parte, la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha aconsejado a los usuarios, especialmente de tarjetas de crédito, no ver este tipo de financiamiento como una extensión de su quincena o sus ingresos fijos.

La Condusef recomienda usar la tarjeta solo para bienes básicos y que la deuda no rebase 30 por ciento de los ingresos, sin embargo, para muchas familias el crédito ya es necesario para cubrir comida, renta y servicios, apuntó Alejandro Gómez en su red social X.

Por Verónica Reynold

veronica.reynold@elheraldodemexico.com

EEZ