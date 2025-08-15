Registra ligero avance

En México, el consumo privado mostró una ligera mejora en julio, al registrar dos meses seguidos de crecimiento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Así, en junio el sector se incrementó 0.3 por ciento, mientras que en julio tuvo un aumento de 0.6 por ciento, de acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP).

Sin embargo, pese a los avances mensuales, el indicador estima que el consumo registró una baja anual de 0.1 por ciento en junio, y de una caída de 0.4 por ciento en julio, lo que implicaría tres meses consecutivos de caídas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De esta manera, en mayo de este año se registró un descenso de 1 por ciento y una baja de 0.9 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este indicador, que ofrece una estimación adelantada del comportamiento del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), permite conocer la evolución del gasto de los hogares mexicanos en bienes y servicios.

Según analistas, de confirmarse las estimaciones de crecimiento el consumo privado aún registraría una contracción de 0.49 por ciento a julio.

Shamady Omaña

EEZ