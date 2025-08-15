Presidenta rechaza impacto por las alertas

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que no tiene “mucho impacto” en el turismo en México las alertas de viaje que emite Estados Unidos. Aunque, ahora incluyó por primera vez el riesgo de violencia por terrorismo.

Prueba de ello, dijo es el número de visitantes, “las alertas que emite Estados Unidos no tienen mucho impacto que digamos ¿verdad? 41.7 millones de enero a junio del 2024 y de enero a junio de este 2025, 47.4 millones visitantes.

Además, “los turistas que ya se quedan más tiempo en México, es la diferencia, de 21.8 a 23.4 y el gasto de los visitantes aumentó. Como bien dice Josefina, México está de moda”, recalcó.

Y es que, el pasado martes 12, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó las alertas de viaje para sus ciudadanos que viven en México.

Según esa autoridad estadounidense en 30 de los 32 estados de México, hay registro de terrorismo, delincuencia organizada y secuestro.

Esto ocurre después de que ese EU declaró organizaciones terroristas a cárteles de la droga mexicanos como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Unidos, del Noreste, del Golfo y a la Nueva Familia Michoacana.

El reporte, además, alertó de violencia por terrorismo y delincuencia en lugares como la Ciudad de México

