Pez globo, la obra de teatro que habla de las infancias libres para comunicar sus emociones

León es un niño con una sensibilidad particular que lo hace llorar con facilidad, lo que lo convierte en blanco de rechazo y bullying en la escuela. Para protegerse de ese sufrimiento, decide aprender a contener sus lágrimas, pero en ese camino conoce a Jacinta, un pez globo que, paradójicamente, desea aprender a llorar.

Pez globo, escrita por Daniela Arroio y codirigida por Valeria Fabri y Daniel Ortiz, centra su narrativa en la sensibilidad, una cualidad que a menudo se ignora o reprime.

“La historia, además de ser divertida, aborda el proceso de construcción emocional a través de una metáfora poderosa: la técnica del pez globo, que consiste en tragarse las emociones, inflarse y protegerse con espinas. Esta estrategia, común y peligrosa tanto en la infancia como en la adultez, refleja la incapacidad de las personas para lidiar con sus sentimientos”, explica Fabri.

Y agrega: “Hablar de emociones con franqueza es algo que, como generación, estamos viviendo. Estamos aprendiendo a validar todo lo que sentimos y también debemos enseñarle eso a las infancias”.

Aunque la obra parece dirigida únicamente a niñas y niños, la puesta en escena plantea una reflexión clara sobre el adultocentrismo actual: “sobre cómo invalidamos las emociones de los más pequeños y, sin querer, les enseñamos a callar lo que sienten, a endurecerse y a no mostrar vulnerabilidad”.

“Nos inspiramos en películas de Pixar para lograr un montaje que fuera igual de disfrutable para niños y adultos. Queríamos que se sintiera como una experiencia emocional completa”, señala Fabri, quien comparte que la obra apuesta por la imaginación como un superpoder indispensable, algo que el teatro, a diferencia de otros medios, puede potenciar de manera única.

Al preguntarle cómo se construye una obra que respete la inteligencia emocional de los niños, la dramaturga responde: “Siendo honestos. Hablando claro. No subestimándolos. Ellos entienden mucho más de lo que creemos”.

“Sé que el acceso al teatro aún continúa pareciendo un privilegio, pero para quienes pueden vivirlo, es una experiencia profundamente transformadora. No hay mejor lugar para imaginar, jugar y sentirse libre”, finaliza.

Pez globo se presenta los sábados y domingos, del 9 al 31 de agosto, en el Teatro Helénico.

ELEMENTOS

La obra promueve una educación emocional basada en la honestidad, el respeto y la empatía, sin subestimar la comprensión de niñas y niños.

Por Azaneth Cruz

EEZ