Morena Xochimilco anuncia apoyo al gobierno de Circe Camacho Bastida en reunión con 200 líderes

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Xochimilco realizó una reunión en el Salón MICHMANI en Cuemanco para anunciar su compromiso con el gobierno de la alcaldía. El evento congregó a más de 200 líderes políticos, autoridades tradicionales y habitantes de pueblos y barrios de la demarcación.

Durante el encuentro, los participantes reafirmaron su compromiso de trabajo para atender los intereses de los habitantes de Xochimilco. El mensaje incluye a jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres, hombres, niñas y niños que residen en la alcaldía.

Los representantes de Morena indicaron que el trabajo presente y futuro requiere acciones para alcanzar los objetivos planteados. La declaración menciona la construcción de una alcaldía con características específicas en diferentes ámbitos.

Establecen agenda de trabajo con gobierno de la alcaldía

Los miembros del partido político establecieron una agenda que incluye temas de seguridad, crecimiento económico y educación. También contempla desarrollo de infraestructura urbana y mejoramiento del medio ambiente en la demarcación.

La propuesta abarca la preservación de recursos naturales de Xochimilco y el respeto a usos, costumbres, cultura e identidad de la zona. Los objetivos buscan mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la alcaldía.

Dirigentes declaran apoyo a iniciativas del gobierno de Camacho Bastida

Los asistentes se declararon dispuestos a apoyar las propuestas e iniciativas del gobierno de la alcaldía. El compromiso incluye el cumplimiento de acciones apegadas a derechos constitucionales y respeto a las instituciones.

Los dirigentes señalaron que mantendrán los valores y principios anteponiendo el beneficio de los habitantes.