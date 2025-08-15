Martí Batres informa inicio de construcción de Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Tamaulipas

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó el inicio de obra de construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) del organismo en Tamaulipas, que beneficiará a más de 2 mil 200 derechohabientes del norte de la entidad.

Y seguimos con las buenas noticias. Este día, acaba de ser puesta la primera piedra en la obra de construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar del @ISSSTE_mx en el norte de #Tamaulipas. Atendemos las demandas de la población a lo largo y ancho del país”, compartió en redes sociales.

Con una inversión de 11.7 millones de pesos, la unidad ubicada en Ciudad Gustavo Díaz Ordaz contará con consultorio de medicina familiar y de estomatología, y sala de curaciones, por lo que acercará los servicios médicos de calidad a más comunidades.

Imágenes del inicio de la construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Tamaulipas. Créditos: Cortesía.

¿Qué ofrecerá esta nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Tamaulipas?

El proyecto, que contempla una superficie de construcción de 272 mil 21 metros cuadrados (m2) dentro de un terreno de 719.01 m2, ofrecerá atención preventiva, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como consultas de seguimiento y promoción del cuidado integral de la salud.

La construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Tamaulipas, que se realiza en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortalecerá el derecho al acceso a la salud de las y los tamaulipecos.

Esta obra se suma a otras que se llevan a cabo para el fortalecimiento de la infraestructura a cargo del organismo, como la demolición del antiguo Hospital “Gonzalo Castañeda” para la creación de un nuevo nosocomio, el inicio de trabajos de construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en Oaxaca, la reciente inauguración del HRAE de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y la próxima apertura del HRAE de Acapulco, Guerrero.