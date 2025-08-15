Iztapalapa registra afectaciones menores tras intensas lluvias de esta semana

La Alcaldía Iztapalapa reporta afectaciones menores por las torrenciales lluvias de las últimas semanas, debido a intensos trabajos de desazolve en toda la demarcación, en particular los 44 puntos vulnerables que se tienen identificados.

Informamos que desde el inicio de esta administración, se consideró prioritaria la estrategia preventiva, por lo que se realizan trabajos permanentes de desazolve de la red secundaria de drenaje, la limpieza de los 283 pozos de absorción y la construcción de otros 52, acciones que han sido definitivas para que hasta ahora no tengamos inundaciones, aunque sí encharcamientos que se atienden de inmediato.

Foto: Especial

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz instaló un centro de mando desde donde monitorea las zonas con anegaciones y coordina los trabajos de apoyo a la población. Además, suele recorrer la alcaldía para verificar que se esté trabajando de acuerdo con el protocolo establecido en la alcaldía para estos casos.

En estos trabajos participan de manera permanente más de 300 trabajadores de cuadrillas de las direcciones de Servicios Urbanos, Protección Civil, Obras, de la Policía Auxiliar, las direcciones territoriales, más los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que apoyan en estas tareas.

Foto: Especial

En estas acciones se apoyan de maquinaria especializada para desalojar el agua y para los trabajos de mitigación como lavado de áreas afectadas por lodo. Con este fin, desde la noche del jueves y hasta la madrugada de este viernes, más de 230 trabajadores de cuadrillas de la Dirección General de Servicios Urbanos, de la Dirección General de Protección Civil y de las 13 Direcciones Territoriales atendieron las diversas emergencias.

Esta mañana, personal de Servicios Urbanos realizó labores de limpieza y lavando de vialidades para evitar focos de infección, así como los trabajos de desazolve permanentes.