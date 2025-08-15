Gobierno de Tamaulipas desmiente contratos otorgados a extraditado a EU

El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, aclaró que es falsa la información que circula sobre un supuesto otorgamiento de contratos de obra a pública a José Francisco Mendoza Gómez, extraditado a Estados Unidos por vínculos con la delincuencia, y agregó que "no existe ninguna prueba ni evidencia documental de tal afirmación".

La administración estatal aseguró que no existe ningún vínculo contractual ni societario con dicho individuo. Asimismo, el Gobierno del Estado precisó que la propia Secretaría de Obras Públicas ha señalado en reiteradas ocasiones que ninguna de las personas incluidas en la lista de extraditados forma parte del padrón de contratistas del Estado, menos José Francisco Mendoza Gómez.

El propietario de la empresa JF Konstruyendo, S.A. de C.V., a quien vinculan a la persona extraditada, informó a través de su representante legal José Francisco García Flores, que no tiene relación alguna con Mendoza Gómez y mostró documentación que acredita su legalidad. Ademas, señaló: “esta información dolosa nos ha causado un gran daño moral a la familia y a la empresa”

Tamaulipas no permitirá que personas con actividades ilícitas accedan a contratos públicos

El Gobierno de Tamaulipas, mediante Pedro Cepeda, reitera que los recursos públicos se ejercen bajo los principios de eficiencia, transparencia y legalidad, y que se mantendrán los mecanismos de revisión y control para impedir que cualquier persona vinculada a actividades ilícitas pueda acceder a contratos públicos.

Asimismo añadió, que este gobierno ratifica su compromiso con la libertad de expresión y la labor periodística, al tiempo que llama a que la información difundida sea siempre precisa y verificada, para no generar confusión ni dañar la reputación de terceros.