Gobernador Rocha entrega estímulos por jubilación a trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa

Reconociendo el esfuerzo y décadas de servicio de las y los trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES), que durante 25 años y hasta 40 años, han dedicado a preparar a futuras generaciones de sinaloenses, el gobernador Rubén Rocha Moya, entregó estímulos por jubilación a 55 docentes, administrativos y personal de apoyo que, cumplieron sus años de servicio en esta institución educativa.

Acompañado del director general de COBAES, Santiago Inzunza Cázarez, y Ricardo Madrid Uriarte, secretario general del SNTE Sección 53, el mandatario estatal reconoció y agradeció la labor, dedicación y esfuerzo de todos los trabajadores y maestros a favor de la educación en el estado y el país necesita, contribuyendo a construir sociedades más humanas.

Para una sociedad moderna necesitamos que la educación cada vez sea de mayor calidad y COBAES es una institución emérita que ha formado muchas generaciones desde septiembre de 1981", apuntó el gobernador Rocha.

También, resaltó que, en un acto de justicia social y laboral, durante su administración maestros, académicos y personal de apoyo han resultado favorecidos con basificaciones, aumentos salariales y se han pagado la devolución del fondo de vivienda a más de 8 mil trabajadores, dignificando la educación y la labor magisterial sinaloense.

“La certeza laboral te conduce a tener una vejez autónoma y esa autonomía se gana con la garantía de que hiciste una carrera laboral certera y que concluiste y vives bien”, precisó el mandatario estatal.

Asimismo, señaló que después de más de 30 años COBAES cuenta con instalaciones dignas y apostando en ampliar la cobertura de la institución se construyeron 2 nuevos planteles al sur del estado en Mazatlán y Matatán; el Ejecutivo estatal, culminó su participación anunciando que el próximo 30 de agosto se depositará el aumento salarial correspondiente.

Por su parte el director general de COBAES, Santiago Inzunza, señaló que el gobernador Rocha es un gran aliado de la institución, ya que ha impulsado certeza laboral para los trabajadores con la rezonificación salarial, recategorización de 512 docentes, basificaciones y regularización de horas base, entre otros.

En esta administración del Dr. Rubén Rocha Moya, los trabajadores de COBAES están viviendo uno de sus mejores momentos, en el gobernador del estado tienen los trabajadores de la educación y los trabajadores de COBAES un gran aliado” afirmó Inzunza Cázarez.

Por su parte, el líder del SNTE 53 Ricardo Madrid agradeció al gobernador Rocha por atender cada una de las demandas planteadas desde la sección sindical que encabeza, ya que sus apoyos y humanismo trascienden en el bienestar de los trabajadores. Y expresó: "el Colegio de Bachilleres hoy está muy honrado, a casi 44 años de haber surgido, de haber formado muchos ciudadanos y ciudadanas que le han dado la oportunidad de hacer grande al estado de Sinaloa, por ello felicidades a ustedes".

Acompañaron al gobernador Rocha, María Elena García en representación de los jubilados, así como funcionarios de COBAES, y familiares de trabajadores congratulados.