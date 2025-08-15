Gabinete de Seguridad informa acciones relevantes del jueves 14 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 14 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

En Tecate, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano, en un puesto de control en la carretera Mexicali–Tijuana, al realizar una inspección a un tractocamión que provenía de Chihuahua con destino a Tijuana, detuvieron a dos personas y les aseguraron 328 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 89.4 millones de pesos.

BAJA CALIFORNIA SUR:

En Comondú, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Municipal detuvieron a una persona, le aseguraron un arma larga, dos armas cortas, diversas dosis de droga y un vehículo.

En Tecate detuvieron a dos personas y les aseguraron 328 kilos de metanfetamina / FOTO: Gabinete de Seguridad

CAMPECHE:

En Champotón, elementos de la FGR, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, les aseguraron un arma corta.

CIUDAD DE MÉXICO:

En la alcaldía Iztapalapa, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres personas, les aseguraron un arma corta, diversas dosis de droga y un vehículo.

ESTADO DE MÉXICO:

En Toluca , elementos de la Policía Municipal detuvieron a una persona acusada por delito de homicidio.

En Zumpango, elementos de GN y Aduanas aseguraron 75 rollos de poliuretano procedentes de China con destino a Quito, Ecuador, impregnados con clorhidrato de fentanilo.

En Toluca, elementos de la Policía Municipal detuvieron a una persona acusada por delito de homicidio / FOTO: Gabinete de Seguridad

OAXACA:

En Putla Villa de Guerrero, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Agencia Estatal de Investigación y Fiscalía General del Estado detuvieron a cuatro servidores públicos con 10 armas largas, tres armas cortas, dos cargadores, 77 cartuchos útiles, equipos de comunicación.

En Putla Villa de Guerrero, detuvieron a cuatro servidores públicos / FOTO: Gabinete de Seguridad

SINALOA:

En Culiacán , en el fraccionamiento Vía San José, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron un arma larga, cuatro cargadores, diversas dosis de droga y dos vehículos.

En San Ignacio, en los poblados Las Lajas y Vado Hondo, personal de Semar y SSPC localizó y aseguró un campamento con 3,267 cartuchos, un artefacto explosivo improvisado, dos armas largas, 25 cargadores, 49 uniformes tácticos, 21 botas tácticas, 41 impermeables, cinco vehículos, tres con reporte de robo y dos motocicletas abandonadas.

En Culiacán aseguraron diversas dosis de droga / FOTO: Gabinete de Seguridad

SONORA:

En Guaymas, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron un arma larga, un arma corta, cuatro cargadores, 92 cartuchos, diversas dosis de drogas, ponchallantas y un vehículo con reporte de robo. El costo de la droga asegurada es de 236,200 pesos.

YUCATÁN:

En Mérida, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, FGR, Fiscalía y Policía Estatal catearon seis inmuebles, detuvieron a cinco personas, aseguraron dos kilos de marihuana y dosis de metanfetamina.

En Mérida catearon seis inmuebles / FOTO: Gabinete de Seguridad

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal localizaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de droga sintética, aseguraron 300 kilos de marihuana y 200 litros de sustancias químicas. La afectación económica a las organizaciones delictivas es de 4 millones de pesos.

En Culiacán y Tamazula, Sinaloa, en los poblados El Guayabito, El Limón de Tellaeche, Los Vasitos, El Carrizal, Estancia de los García, Presa Vinoramas, El Limoncito y en San José de Chiqueritos, en Durango, elementos del Ejército Mexicano localizaron ocho áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 9,430 litros y 150 kilos de sustancias químicas, cuatro reactores de síntesis orgánica y dos condensadores. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 198 millones de pesos.

