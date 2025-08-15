Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa resultados de “Operación Frontera Norte” del 14 agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” el día 14 de agosto de 2025.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6,341 personas y el aseguramiento de 4,990 armas de fuego, 849,029 cartuchos de diversos calibres, 23,622 cargadores, 59,342.3 kg de droga, entre ellos, 311.89 kg de fentanilo, 4,417 vehículos y 786 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

En Tecate se aseguraron 327 kilos de metanfetamina y un tractocamión. Crédito: Cortesía

Baja California

En Tecate, se detuvo a dos personas, se aseguraron 327 kilos de metanfetamina y un tractocamión.

Chihuahua

En Ciudad Juárez, se aseguraron dos armas largas, dos granadas de fragmentación, un chaleco táctico, un casco táctico, una fornitura y un inmueble.

En Guachochi, se detuvo a dos personas, se aseguraron cuatro armas largas, 14 cargadores, 439 cartuchos, dos chalecos tácticos, tres vehículos y un inmueble.

Imágenes de la "Operación Frontera Norte” en Ciudad Juárez y Guachochi el 14 agosto de 2025. Créditos: Cortesía.

Coahuila

En Piedras Negras, se aseguraron tres kilos de heroína, teléfonos celulares y un inmueble.

Sinaloa

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 5,685 litros y 150 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, tres reactores de síntesis orgánica y un condensador. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 174 millones de pesos.

En San Ignacio, se aseguraron dos armas largas, cinco vehículos, tres de ellos con reporte de robo, 3,267 cartuchos de diversos calibres, 25 cargadores, una motocicleta, un artefacto explosivo improvisado, un campamento, 49 uniformes tácticos, 21 botas tácticas nuevas y 41 impermeables. Imágenes de la "Operación Frontera Norte” en Sinaloa el 14 agosto de 2025. Créditos: Cortesía.

Sonora

En Guaymas, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron dos armas, cuarto cargadores, 92 cartuchos, 800 dosis de metanfetamina, 250 dosis de marihuana, 91 estrellas ponchallantas y un vehículo con reporte de robo.

