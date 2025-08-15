Fallan en reparto de gasolina

En Chiapas y en algunas entidades de la República Mexicana enfrentan un problema en el abasto del combustible, lo cual alerta a algunos de sus pobladores.

Un grupo de jubilados de Petróleos de México (Pemex) cerró de manera indefinida la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Tapachula.

Lo anterior lo realizaron como una medida para ejercer presión y exigir la restitución total de sus servicios médicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que la problemática no está relacionada con la falta de fluidez en el hidrocarburo, sino con “un problema con los contratos de los piperos”.

El problema en el abasto de la gasolina se extendió a algunas zonas del país en la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) reportó que el problema de combustible, en la semana, afectó a 42 de 744 estaciones en Nuevo León, mientras que el registro en Chiapas fue de 40 de 352.

“Queremos el servicio médico en su totalidad: laboratorios, Rayos X y especialistas. No pedimos más”, aseguró Daniel Avendaño, uno de los voceros de los jubilados.

El afectado advirtió que no entrará ni saldrá combustible de la planta, mientras no haya una solución a sus demandas.

El problema de abasto en el estado de la frontera sur creció en las últimas horas, con estaciones de servicio con horarios reducidos, un máximo de 20 litros a la venta o únicamente el comercio de diésel.

Además, los conductores hacen largas filas con un tiempo que supera una carga de combustible normal. La protesta mantiene sin abasto regular a ciudades como Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Cd. Hidalgo, Tuzantán, Mapastepec, Huixtla, Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Acapetahua y Motozintla.

El presidente de la Canacintra Tapachula, Abel Ruiz, pidió una solución. “Una minoría no debe paralizar la economía de toda la región”, advirtió. Mientras no haya acuerdos, el cierre de la TAD afecta a familias, transporte y comercio en la frontera sur.

IMPLEMENTAN ACCIONES

Pemex sostuvo que el problema en la CDMX y zona conurbada se debe a trabajos de mantenimiento en unidades y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques, por lo que se implementan acciones inmediatas para reforzar el suministro.

Mencionó que en las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, para incrementar la operación.

Por Angélica Velasco

merk2@elheraldodemexico.com

EEZ