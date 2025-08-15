Evelyn Salgado firma convenio con Grupo Aeroportuario OMA para modernizar los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo, para detonar la conectividad aérea

Con el propósito de fortalecer la inversión en materia de conectividad aérea, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el director general del Grupo Aeroportuario OMA, Ricardo Dueñas Espriú, firmaron un convenio de colaboración para detonar y promover la conectividad de los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo, la búsqueda de nuevas rutas y la modernización de las instalaciones, con una inversión de más de mil millones en los próximos cinco años.

En esta reunión celebrada en Acapulco, en la que también participaron el director de Desarrollo de Aviación de OMA, Abelardo Muñoz Martín, así como el secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco, se informó que se espera impulsar de manera decidida el desarrollo, con miras a la expansión de las operaciones de ambos aeropuertos, llegando a la recepción de 2.3 millones de pasajeros anualmente.

Foto: Especial

Se trata de una estrategia integral, que busca fortalecer y restablecer la conectividad, así como la atención a diversos rubros. Estas acciones están encaminadas al aprovechamiento de los segmentos de vuelos locales e internacionales, el aumento en las frecuencias de vuelos y la colaboración en eventos, como el Tianguis Turístico 2026, esto con el fin de promocionar a Guerrero como destino turístico a nivel global.

Se tiene planeada la rehabilitación mayor en pistas y franjas de pista, rehabilitación de losas de plataforma, integración de equipos tecnológicos para flujos de pasajeros, adquisición de unidades de extinción, implementación de tecnología para el consumo responsable de los recursos naturales renovables, rehabilitación de vialidades, construcción de planta potabilizadora de aguas residuales, adquisición de sistema de documentación y abordaje, adquisición de GPU 400Hz, sustitución de aires acondicionados, entre otros.

Foto: Especial

En su turno, el titular de Turismo en el estado, explicó que se trata de una acción estratégica, porque permitirá dar un gran impulso a este tema tan importante y benéfico para los destinos turísticos de la entidad. De manera particular enfatizó la visión de la gobernadora Evelyn Salgado, para impulsar la recuperación en materia de vuelos, sobre todo ante la próxima realización de eventos de alto impacto, con una gran agenda que busca llegar a nuevos mercados.

Asistieron a este evento, el administrador del Aeropuerto Internacional de Acapulco, Axayacatl Herrera Ocaña.