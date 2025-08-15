Didi aporta 118 mil mdp a la economía

Con casi ocho años de operación en México, la plataforma de movilidad DiDi se ha consolidado como un motor económico y social, generando un impacto de 118 mil millones de pesos en el país, lo que representa 0.47 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según un estudio realizado por la firma KREAB.

En el marco de la presentación del reporte, Ximena Escobedo, jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, destacó que “buscamos colaborar activamente como un equipo confiable que contribuya al fortalecimiento de iniciativas clave, como la digitalización y el impulso a las Pymes. En el marco del Plan México, su desarrollo es esencial, ya que representan cerca de 99 por ciento del motor económico nacional y generan más de 89 por ciento del empleo”.

Por su parte, Miguel Bordes, director comercial y de alianzas estratégicas de DiDi Food para América Latina, subrayó que “a nivel social, el valor generado por DiDi asciende a 216 mil millones de pesos, lo que equivale a 91 millones de canastas básicas alimentarias. México es de los mercados más relevantes para DiDi a nivel global”.

Actualmente, la plataforma cuenta con más de 30 millones de usuarios únicos, tres unidades de negocio consolidadas y más de 20 soluciones disponibles. Este ecosistema ha contribuido a la creación de 130 mil empleos indirectos, mientras que conductores, repartidores y restaurantes conectados a la aplicación han reportado aumentos de hasta 20 por ciento en sus ingresos.

El informe también resalta la contribución estatal de DiDi en las principales entidades del país. En Jalisco, la plataforma representa 0.48 por ciento del PIB; en Nuevo León, 0.64 por ciento; y en la Ciudad de México, donde el PIB es significativamente mayor, su participación es de 0.75 por ciento.

Ximena Escobedo reiteró el compromiso de la Secretaría de Economía para seguir colaborando y explorando nuevas oportunidades junto al sector privado.

