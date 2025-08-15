Destacan avance del país

México refuerza su posición como potencia en aeronáutica, en un año en el que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) cumplió su 60 aniversario, y reafirmó su compromiso con la red aeroportuaria de la región al organizar por primera vez en el país el Airport day ACI-LAC México 2025.

Con su director general, Carlos Manuel Merino Campos, ASA celebró como un hito histórico poder reunir a más de 250 participantes en dicho evento, incluyendo a los tomadores de decisión del sector público y privado.

Dicho evento, realizado en julio pasado, posicionó a México y su músculo aeronáutico en un referente para el fortalecimiento de redes aeroportuarias regionales sostenibles, resilientes e inclusivas.

Los principales temas abordados fueron: retos y oportunidades de la aviación regional, conectividad y accesibilidad, impacto económico del turismo, eficiencia operacional en aeropuertos y desarrollo de combustibles sostenibles (SAF).

“Con ello damos un paso firme hacia una aviación verde, una conectividad social que beneficie a los mexicanos y una infraestructura de vanguardia con los más altos estándares de seguridad y tecnología”, dijo en aquella ocasión Carlos Manuel Merino.

La organización del evento brindó una oportunidad inigualable, histórica y visionaria para generar alianzas y definir el rumbo de la aviación en una nueva era de transformación. “Cada idea debatida y compartida nos acerca a estándares de mayor calidad en beneficio de las y los pasajeros”, agregó.

El Airport Day ACI-LAC México 2025 también sirvió para fomentar alianzas público-privadas e impulsar proyectos orientados a la descarbonización de la aviación.

