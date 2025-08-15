Creación Sinaloense va contra escasez de agua

A raíz de la sequía que se vive en el país, el Ingeniero de Culiacán, Sinaloa, Juan Antonio Cervantes, desarrolló un ambicioso proyecto de desalinización de agua de mar que utiliza como mecanismo la energía que proviene de las olas.

“A raíz de mi gusto de toda la vida por el mar, junto con un amigo desarrollamos la idea que posteriormente fue patentada en Estados Unidos a nivel mundial y presentada al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), así como a exposiciones de alta tecnología en donde interesó mucho el proyecto, sin embargo, no pasó de ahí”, compartió Cervantes.

La boya-bomba de energía marítima “Sealifter”, es un dispositivo capaz de extraer el agua de mar mediante el impulso del oleaje, y através de un proceso de filtración por ósmosis inversa y luz ultravioleta donde se retira la sal y materiales pesados, para obtener agua potable de manera sustentable y abastecer a comunidades y zonas que presentan sequía. Este dispositivo está diseñado para evitar la emisión de dióxido de carbono (CO2).

De acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta el pasado 31 de julio, en México se registró sequía de moderada a excepcional en 24 estados del país, es decir en 33.8 por ciento del territorio nacional, principalmente en estados como Sonora, Tabasco, Quintana Roo, Coahuila y Baja California, que agrava problemas para las actividades de agricultura, ganadería, principalmente, además de suministro urbano.

La boya también puede dotar de energía eléctrica a las comunidades.

El dispositivo bombea agua hacia un tanque elevado ubicado en tierra. Luego se lleva a una turbina para obtener electricidad y pasa por el proceso de ósmosis inversa, para obtener agua pura.

“Este sistema puede abastecer hasta una comunidad de pescadores, dependerá de la cantidad de equipos que se coloquen para abastecer a pueblos pequeños o comunidades completas de acuerdo a sus necesidades, el único requisito es que haya siempre oleaje”, dijo el ingeniero.

Con el mecanismo se puede desalinizar 1 litro de agua por segundo. Los desalinizadores en el mundo y en México requieren una gran cantidad de energía.

