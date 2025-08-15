Cierra cuatro plantas en la Comarca Lagunera

La empresa Wrangler, propiedad de Kontoor Brands, anunció el cierre de sus cuatro plantas en la Comarca Lagunera, que se encuentran en Torreón, Coyote, La Rosita y San Pedro, en Coahuila. La medida afectará a más de dos mil trabajadores y se va a realizar de manera escalonada hasta octubre de 2025.

La decisión se debe a una evaluación global de su cadena de suministro, y a un análisis estratégico de capacidad.

Las plantas de San Pedro, La Rosita y Coyote se especializaban en costura de pantalones, mientras que la de Torreón se enfocaba en corte y lavandería.

Los empleados van a recibir liquidaciones conforme a la ley. La Secretaría del Trabajo de Coahuila indicó que personal del Centro de Conciliación y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo supervisará la firma de convenios.

Inició operaciones en Torreón, en 1996, con 35 empleados. Luego amplió su presencia con plantas en Coyote, La Rosita y San Pedro. A lo largo de 25 años, la firma se convirtió en un generador de trabajo en la región y participó en acciones de apoyo social.

La empresa enfrentó una crisis económica en los últimos años, con recortes de personal en áreas operativas y gerenciales. En 2018, el cierre de la planta de Allende, Coahuila, concentró parte de la producción en La Laguna. La decisión actual marca la salida definitiva de Wrangler de la región, para afectar a empleados y proveedores locales.

La Secretaría del Trabajo indicó que se brindará asesoría a los empleados, y se organizarán ferias para facilitar su reincorporación laboral. La medida busca minimizar el impacto económico generado por la salida de la firma para trabajadores especializados en la industria textil.

El retiro de Wrangler refleja la tendencia de algunas empresas globales a reestructurar sus cadenas de producción, al mover sus operaciones a otras regiones o países. En La Laguna esto representa un cambio significativo en la dinámica industrial, con efectos directos en el empleo y la economía local.

Las autoridades estatales y regionales señalaron que continuarán ofreciendo apoyo a los trabajadores afectados, además de fomentar medidas para facilitar su reincorporación al mercado laboral.

Redacción

merk2@elheraldodemexico.com

EEZ