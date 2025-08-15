Celebran Encuentro Nacional de Autoridades Encargadas de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en Segob

Para fortalecer la coordinación y trabajo conjunto con autoridades estatales, este viernes 15 de agosto se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Autoridades Encargadas de la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La reunión contó con la participación de integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo; de la Fiscalía General de la República (FGR); de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH); de la Guardia Nacional (GN) y del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección.

Además de representantes de las secretarías generales de Gobierno; de las secretarías de Seguridad Pública; de las fiscalías y de las instancias de protección locales de las 32 entidades federativas.

Se revisaron los avances en la aplicación de los estándares locales de libertad de expresión, derechos humanos y acceso a la justicia. Así como la implementación del protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Durante la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, reafirmó que el Gobierno de México trabaja todos los días en favor de la libertad de expresión de periodistas y comunicadores. Además de proteger a defensoras y defensores de derechos humanos.