Cantan para ayudar a la costa chica

Desde Bahías de Huatulco, en Oaxaca, hasta Marquelia, en Guerrero, el huracán Erick dejó, en junio pasado, destrozos en al menos 68 comunidades de la Costa Chica. “Fue sobre todo en comunidades que están metidas, como El Ciruelo, Collantes, Corralero, Chacahua, que se destrozaron totalmente; sin embargo, fue una comunidad a la que luego, luego, la asistió la misma gente”, cuenta la cantante y compositora Alejandra Robles.

“La Morena”, como también se le conoce, nació en Puerto Escondido, Oaxaca, y durante toda su carrera ha trabajado en favor de sus raíces afromexicanas y de los pueblos indígenas latinoamericanos. Frente a la devastación que dejó el ciclón en su región, Robles y otros artistas organizan el concierto a beneficio Por la Costa Chica, que se llevará a cabo en el Centro Cultural El Cantoral el próximo domingo 17 de agosto, a las 17:30 horas.

“No podía ser indiferente ante lo que estaba sucediendo. Tenía mucho deseo de hacer algo por mis paisanos, de ayudar y hacer un concierto. Empecé en la ciudad de Oaxaca, pero fue un poco complicado, y entonces dije: ‘voy a irme a la Ciudad de México’. Mi primera aliada fue Susana Harp; ella y yo llevamos muchos años siendo amigas y trabajando juntas, así que cuando le propuse la idea inmediatamente me dijo que sí”, rememora.

A Robles le tocó convocar a los artistas y habló con Horacio Franco, Regino Orozco, María Inés Ochoa, Astrid Hadad, Celso Duarte y el grupo Alma Cimarrona. Todos aceptaron al instante, incluso El Cantoral, que ofreció sus instalaciones de manera gratuita. Con la cifra que se logre recaudar —y que se hará pública una vez reunida—, los organizadores esperan ayudar a los pobladores de la Costa Chica a recuperar parte de lo que perdieron: desde casas y mobiliario básico, hasta cosechas, lanchas, cayucos y redes de pesca.

“Sus casas están hechas del mismo material que les otorga su entorno: palmas, carrizos… Es muy fácil que se vayan con el viento y con un huracán. Muchos se quedaron sin hogar, sin poder trabajar. Y no solamente es por el huracán: los afromexicanos y afromexicanas hemos sido de los más olvidados por la historia en nuestro país”, dice Robles.

Aunque la catástrofe es el motor, el concierto también busca la alegría: “Va a estar padrísimo. Todos los artistas son muy variados. Cada uno tocará dos canciones de lo más representativo de su repertorio: Horacio es más clásico, Regina llevará boleros, María Inés cantará cosas del norte y Astrid hará un popurrí. Yo voy a cantar una canción que acabo de componer, inspirada en los pescadores —es una cumbia—, y voy a cerrar con un himno: La Llorona”.

Al final se realizará una subasta de canciones para que el público pueda elegir qué quiere escuchar. Los boletos cuestan 400 y 800 pesos, y están a la venta en Ticketmaster y en la taquilla de El Cantoral (Puente Xoco s/n, Puerta A, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México).

ELEMENTOS

Cada artista interpretará dos temas de su repertorio.

Al final habrá una subasta de canciones entre el público asistente.

Boletos: $400 y $800, en Ticketmaster y taquilla de El Cantoral.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ