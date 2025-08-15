Botana, negocio de 129 mil mdd

Entre 2025 y 2030, se proyecta que el mercado global de snacks (botanas)alcanzará ingresos anuales de 269 mil millones de dólares, con un crecimiento promedio de 6.20 por ciento y un consumo de 5.2 kilogramos por persona.

Según datos de la plataforma Statista, en México, esta categoría registró un valor de 129 mil 600 millones de pesos en 2023, de acuerdo con la firma de investigación Euromonitor International.

Al respecto, Mondelez International, en colaboración con la agencia The Harris Poll, presentó el estudio State of Snacking 2024, el cual analiza los hábitos de consumo a nivel mundial y las tendencias que marcarán el rumbo de la industria de los alimentos llamados snaks en los próximos cinco años.

Santiago Aguilera, director de asuntos corporativos y de gobierno de Mondelez International para México y América Latina, destacó que “este año observamos que 81 por ciento de los consumidores mexicanos se mantiene fiel a las marcas con las que creció o que han sido sus favoritas durante mucho tiempo.

Apuntó que, esto refleja la importancia de las emociones y los recuerdos al momento de elegir los snacks que consumimos”.

El informe también revela que tanto los millennials como la generación Z han transformado su relación con estas botanas.

En México, 82 por ciento de los encuestados afirma que muchos de sus recuerdos más significativos están ligados a momentos en los que compartieron snacks en familia.

Además, el estudio indica que 74 por ciento de los integrantes de estas nuevas generaciones prioriza el control de porciones al momento de elegir un snack.

Asimismo, señaló que estos productos se han adaptado a diferentes estilos de vida con el paso de los años, en los que la indulgencia y la satisfacción juegan un papel clave para todos los consumidores.

