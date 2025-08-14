Se inclinan por los medicamentos genéricos

Una de las medidas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es producir una mayor cantidad de medicamentos genéricos, con la intención de reducir los precios de la industria, para favorecer a los pacientes, así como garantizar el abastecimiento de los productos.

De esta forma, casi el total del universo consultado en la encuesta realizada por QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group, ha adquirido en alguna ocasión medicamentos genéricos.

A la pregunta: “¿Usted ha comprado alguna vez medicamentos genéricos?”, 95 por ciento de los entrevistados se inclinaron por el “sí”, mientras que sólo 5 por ciento de los sondeados contestó que “no”.

Mientras que la cuestión: “¿Sabe usted qué es un medicamento genérico?” también tuvo una buena recepción, pues 74 por ciento contestó que “sí”, contra 25 por ciento que optó por “no” y sólo 1 por ciento “no sabe o no contestó”.

A la pregunta: “Cuando usted va a comprar medicinas, si existe la medicina que va a comprar en genéricos ¿la compra en genérico o patente?” De 74 por ciento que sí saben qué es un medicamento genérico: 61 por ciento, “lo compró genérico”, 31 por ciento, “lo lleva en patente”; mientras que 8 por ciento, “no contestó o no sabe”.

