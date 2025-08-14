Se inclinan por los genéricos

Una de las medidas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es producir una mayor cantidad de medicamentos genéricos, con la intención de reducir los precios de la industria, para favorecer a los pacientes, así como garantizar el abastecimiento de los productos.

De esta forma, casi el total de la ciudadanía consultada en la encuesta realizada por QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group, han adquirido en alguna ocasión medicamentos genéricos.

A la pregunta: “¿Usted ha comprado alguna vez medicamentos genéricos?”, 95 por ciento de los entrevistados se inclinaron por el “sí”, mientras que sólo 5 por ciento de los sondeados contestó que “no”.

Además, la cuestión: “¿Sabe usted qué es un medicamento genérico?”, también tuvo una buena recepción, pues 74 por ciento contestó que “sí”, contra 25 por ciento que optó por “no” y sólo 1 por ciento “no sabe o no contestó”.

Por último, a la pregunta: “Normalmente cuando usted va a comprar medicinas a la farmacia, si existe la medicina que usted va a comprar en genéricos ¿la compra en genérico o la compra de patente (de laboratorios reconocidos)?” De 74 por ciento que sí saben qué es un medicamento genérico; 61 por ciento, “lo compró genérico”; 31 por ciento, “lo lleva en patente”; mientras que 8 por ciento, “no contestó o no sabe”.

Cabe recordar que el mes pasado, la titular del Ejecutivo sostuvo que su administración va a liberar 386 patentes, con la finalidad de que estos medicamentos puedan ser producidos en cualquier laboratorio.

Metodología

Entrevista Telefónica. La selección de números telefónicos en la República Mexicana se realizó de manera aleatoria. Es un estudio auto ponderado ya que todos los números tienen la misma probabilidad (mayor a cero) de ser seleccionados. Se ajustaron parámetros de población del país por Estado: sexo y edad con el último listado nominal con corte de marzo 2025. Además, se hace un ajuste por NSE basado en AMAI. Fecha: Del 1 al 5 de agosto de 2025. Margen de error: +/-3.5%, con 95 por ciento de confianza. Muestra: 800 encuestas efectivas.