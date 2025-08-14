PVEM destaca suspensión del cuarto muelle para proteger arrecifes en Cozumel

Integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informaron sobre la suspensión del proyecto del cuarto muelle en Cozumel, Quintana Roo, durante una conferencia de prensa encabezada por su presidenta nacional, Karen Castrejón Trujillo.

En el evento participaron el dirigente estatal del PVEM en Quintana Roo, Renán Sánchez Tajonar; el coordinador de los diputados federales del partido, Carlos Puente; y la senadora Virginia Magaña. Los asistentes destacaron que la decisión contó con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el comunicado, la suspensión está relacionada con la protección de los arrecifes de Cozumel, parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado la segunda barrera de coral más grande del mundo. El Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, área protegida desde 1996, alberga más de 1,200 especies marinas, entre ellas 260 tipos de peces y corales endémicos.

Medidas para proteger arrecifes de Cozumel

Sánchez Tajonar indicó que buscarán que futuros proyectos de inversión en el estado se sometan a consultas públicas que incluyan la participación de investigadores y ciudadanía, con la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente, responsable de la regulación ambiental.

Según la información presentada, el proyecto había sido autorizado en 2021, pero su construcción podría generar impactos ambientales irreversibles. La Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participaron en el proceso de suspensión para evaluar dichos efectos.

El PVEM señaló que la medida busca preservar los recursos naturales de Cozumel y mantener la actividad turística sustentable que representa una fuente económica para la población local.