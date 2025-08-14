Mirreyes vs Godínez salen de la oficina al casino

Luego de dos películas y un especial, la saga de los oficinistas y los “nepobabys” regresa con su tercera entrega, ahora en el extranjero ya que los Mirreyes vs Godínez extienden sus aventuras a Las Vegas.

Regina Blandón reveló cómo se sintieron al trabajar en la Ciudad del Pecado. “Estamos contentos porque esta película se ve inmensa. Filmar en el Caesars Palace fue un sueño, porque ahí se filmaron películas como Rain Man y ¿Qué pasó ayer? Muchos han pasado por ahí. El hecho de ver nuestra cámara y a nosotros en personaje fue una locura y también un reto”.

La actriz también comentó cómo fue grabar en uno de los hoteles más famosos del mundo. “El Caesars Palace siguió en funcionamiento mientras filmábamos, estaban los huéspedes y el casino activo, entonces teníamos horarios complicados, de tres a seis de la mañana. Teníamos que estar maquillados y listos a las dos. Vivíamos de noche y estábamos a ocho grados, rodando escenas en la alberca, congelados y nada más mandaban a corte y nos poníamos unas chamarrotas, fue una locura”.

La actriz y comediante Michelle Rodríguez no imaginó que la saga tuviera tanto éxito al grado de trabajar en Las Vegas. “Hay una escena en donde llegan todos los personajes al hotel y se maravillan de lo que están viendo y creo que muy dentro de nosotros nos dio la misma emoción. No teníamos idea de hasta dónde íbamos a llegar, a filmar en otro país, en lugares tan icónicos, ser una película muy querida por la gente, eso te compromete más con tu trabajo”.

Créditos: (Especial)

Roberto Aguirre señaló que trabajar con un equipo con tanta química permitió darle un sazón a Mirreyes vs Godínez. “Conocernos nos permitió improvisar a un nivel mucho más elevado porque ya no le entras con cautela, vas con todo y si lanzas un chiste sabes que alguien te lo va a cachar. Tenemos mucha sintonía”.

El actor Daniel Tovar también habló sobre la relación que ha generado con el resto del elenco. “Ha sido muy lindo porque somos un gran equipo, hubo muchas risas porque el cast y el crew está lleno de gente divertida a la cual tengo el privilegio de llamar amigos. Desde que hicimos la primera película no nos hemos dejado de ver”.

Y agregó: “Es una película emotiva y es padre ver el camino que han logrado recorrer estos personajes en donde al mismo tiempo nos vemos a nosotros mismos. Afortunadamente caímos en blandito porque es un grupo de gente muy talentosa, muy querida, muy humana, que siempre es un placer volver a encerrarte dos meses, a desvelarte con ellos y a pasarla bien”

Para lograr controlar tanto talento y expresividad, Chava Cartas el director, fue clave. “Tienes muchas opiniones, muchas personalidades, creatividad y lo que hace Chava muy bien es que logra canalizarlo a lo que acabas viendo en la pantalla. Eso permite que al verla digas ‘¿qué estupidez están haciendo estos personajes?’ y esas tonterías se nos ocurren en el momento por la confianza que nos tenemos”, mencionó Roberto Aguirre.

Créditos: (Especial)

Michelle Rodríguez declaró qué significa Mirreyes vs Godínez para ella y su carrera. “Es un regalo muy bonito, porque me dejó hacer familia con gente que es infinitamente talentosa, profesional, disciplinada y generosa. Ha sido una sorpresa porque cuando te adentras en un proyecto donde todos se empiezan a conocer es como dar un paso sin saber hacia dónde vas, muy a ciegas, pero sabes que todo mundo está listo para atraparte”.

“Se siente como un gran cierre de algo que nos ha marcado la vida”. - Regina Blandón.

En el elenco también se encuentran Diana Bovio, Christian Vázquez y Alejandro de Marino.

Carlos Ballarta vuelve a hacer una aparición especial en la saga.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas se estrena el 14 de agosto.

La primera entrega es la quinta película mexicana más taquillera.

El director Chava Cartas también dirigió Contraataque e Inquilinos.

