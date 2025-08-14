Metro CDMX reduce 20% la violencia con estrategia alineada a Claudia Sheinbaum

En los últimos meses, el Metro de la Ciudad de México registró una disminución del 20% en incidentes violentos, de acuerdo con cifras internas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y reportes de seguridad pública. La baja coincide con la llegada de Adrián Ruvalcaba a la dirección del organismo y la aplicación de un plan de seguridad y operación alineado a la estrategia de movilidad y protección ciudadana impulsada por Claudia Sheinbaum.

Fuentes internas destacan que, en coordinación con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se han implementado acciones permanentes 24/7 para reforzar la vigilancia, agilizar el mantenimiento y mejorar la atención a los usuarios, incluso frente a las difíciles condiciones en que se recibió el sistema y las afectaciones recientes por lluvias históricas.

La reducción de delitos como robos a pasajeros, agresiones físicas y acoso, así como el control más eficiente de conflictos entre usuarios, se atribuye a medidas como el monitoreo constante de cámaras, patrullajes internos, atención inmediata de denuncias y presencia policial disuasiva en estaciones de mayor afluencia.

Con más de 4.6 millones de usuarios diarios, el Metro enfrenta retos permanentes. Foto: Cortesía

Usuarios frecuentes aseguran que la percepción de seguridad ha mejorado, aunque aún persisten problemas de saturación y tiempos de espera. “Ahora vemos más personal y más coordinación. Se nota que hay mano firme y que alguien está pendiente”, dijo Gabriela Martínez, pasajera habitual de la Línea 3.

Con más de 4.6 millones de usuarios diarios, el Metro enfrenta retos permanentes. Sin embargo, la administración actual sostiene que, con medidas sostenidas y la continuidad de una estrategia integral como la de Sheinbaum, el sistema puede recuperar la confianza ciudadana y ofrecer un transporte más seguro y eficiente.