Luisa María Alcalde destaca funcionamiento de Comités Seccionales de Morena

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, destacó que el próximo domingo 17 de agosto dará inicio un amplio proceso organizativo que contempla la realización de aproximadamente seis mil asambleas en todo el territorio nacional, las cuales se desarrollarán hasta el domingo 24 de enero.

Luisa María Alcalde dijo en sus redes sociales que el despliegue contará con la participación de coordinadores operativos territoriales, encargados de promover la afiliación al partido, así como de liderazgos internos, entre ellos senadores, diputados federales y locales, y consejeros estatales, que fungirán como mentores y mentoras en las actividades.

La líder morenista anunció que cada participante se hará responsable de diez secciones, cuya ubicación podrá consultarse en el sitio web de Morena ingresando el número de sección que aparece en la credencial del INE o bien seleccionando municipio, ciudad o estado.

Las asambleas se realizarán únicamente en domingos a las 11:00 horas, y sus direcciones serán publicadas con al menos 15 días de anticipación para facilitar la asistencia", enfatizó en un vídeo en su cuneta de X.

Durante estos encuentros, acotó, se elegirá al presidente o presidenta de sección y al secretario o secretaria de sección, quienes formarán parte del Consejo Municipal y darán seguimiento tanto a las decisiones internas del partido como a la gestión de las autoridades.

Finalmente, Luisa María Alcalde destacó que este proceso busca fortalecer la participación ciudadana “de abajo hacia arriba”, convirtiendo las asambleas en espacios de toma de decisiones y consolidando a Morena como “la esperanza de México”.