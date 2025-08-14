Inicia obra vial en Tlaxcala

La construcción del Distribuidor Vial Santa Ana Chiautempan, en Tlaxcala, “está en marcha”, con 950 metros de longitud total, lo cual va a beneficiar a 70 mil habitantes y a detonar el crecimiento, al facilitar el acceso a zonas industriales, comerciales y turísticas.

Así lo informaron el titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, tras encabezar el banderazo de inicio de las obras que se espera finalicen en septiembre del próximo 2026.

“Nuestro agradecimiento es para los trabajadores que son los mejores del mundo, que a veces no los vemos, pero son quienes materializan estas obras. En el caso de los supervisores y del equipo de la SICT, el agradecimiento es por asumir la responsabilidad de cuidar los recursos del pueblo, de hacerlo con honestidad y eficiencia” comentó Esteva Medina.

Detalló que el distribuidor va a contar con cuatro carriles y 950 metros de longitud total, 665 m de estructura y una inversión de 600 millones de pesos.

Expuso que durante su construcción se van a generar dos mil 100 empleos directos e indirectos, y al terminar va a beneficiar a más de 70 mil habitantes.

La nueva vialidad se ubica en la intersección de la carretera federal Mex 121 Puebla-Belén y la Avenida Antonio Díaz Varela, dónde tendrá un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 51 mil 232 vehículos.

Gran parte del tránsito actual circula sobre la carretera 121 Puebla-Belén con flujo irregular, velocidades bajas y paradas frecuentes. El distribuidor se va a construir en tercer nivel, con dos carriles por sentido y un cruce anticipado de vehículos entre las carreteras 121 y Av. Antonio Díaz Varela.

Ello evitará conflictos, reducirá demoras, y garantizará la circulación entre Puebla y Apizaco. Y se estima que los usuarios del distribuidor sean 90 por ciento de autos ligeros, 0.8 de vehículos colectivos y 9.2 de vehículos de carga.

PAL