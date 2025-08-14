INEGI registra importante descenso de la pobreza multidimensional en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que 38.5 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional, lo que equivale al 29.6 % de la población. La cifra representa una reducción de 6.8 puntos porcentuales respecto a 2022, es decir, 8.3 millones de personas menos.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, la pobreza extrema también disminuyó, al pasar de 7.1 % a 5.3 % de la población nacional.

Esta es la primera vez que el INEGI presenta de manera oficial los resultados de la medición de la pobreza multidimensional, responsabilidad que asumió tras la reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que estos datos confirman que es posible avanzar de forma simultánea en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Es un logro extraordinario e histórico”, afirmó.

El diputado destacó también que la política fiscal redistributiva ha permitido canalizar más recursos hacia los hogares. Foto: Archivo

Se ha demostrado que el crecimiento puede ir acompañado de inclusión social

Por su parte, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar indicó que la reducción de personas en situación de pobreza multidimensional “es un logro que debemos celebrar como nación”. Añadió que la disminución en la pobreza extrema implica que cientos de miles de familias cuentan con mejores condiciones de vida y un sistema de salud más eficiente.

Según el legislador, la carencia por calidad y espacios de vivienda afecta ahora al 7.9 % de la población, mientras que el acceso a la seguridad social continúa siendo el principal reto, con el 48.2 % de las personas fuera de este derecho.

Ramírez Cuéllar subrayó que, desde la administración anterior y bajo la actual, se ha demostrado que el crecimiento puede ir acompañado de inclusión social.

El diputado destacó también que la política fiscal redistributiva ha permitido canalizar más recursos hacia los hogares. “Una recaudación más eficiente fortalece los ingresos de las personas. Debemos mantener la progresividad tributaria, y los programas sociales y de inversión que impulsen la economía y la calidad de vida”, expuso.