Impulsan normas ambientales y competitividad en empresas de Guanajuato

Con la intención de fortalecer la competitividad empresarial y fomentar la responsabilidad ambiental en el estado, diversas organizaciones celebraron la jornada de Normas y Acreditación. El evento fue impulsado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Yazmin Bautista, gerente de laboratorios de la ema, subrayó la relevancia del Sistema de Infraestructura de la Calidad, que abarca la normalización, acreditación y evaluación. Según Bautista, estos procesos garantizan que los productos y servicios cumplan con los estándares que resguardan la salud, la seguridad de los consumidores y el medio ambiente.

Cada producto o servicio destinado al consumidor debe cumplir con normas que aseguren su calidad, seguridad y sustentabilidad. Para ello, ema evalúa y acredita a laboratorios, organismos de certificación y unidades de inspección que validan el cumplimiento de estos estándares, tanto a nivel nacional como internacional”, destacó la gerente.

Buscan promover el cumplimiento de las normas técnicas y ambientales en diversos sectores productivos / FOTO: ema/PROFEPA/PAOT/CANACINTRA

Lograr un futuro sostenible

En el encuentro, se informó que la ema ha otorgado más de 8,500 acreditaciones con alcance en más de 15 países. Por su parte, Armando Montoya, director de Promoción y Certificación de la PROFEPA, mencionó que su Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) busca prevenir la contaminación y generar beneficios para las empresas, como el ahorro de agua y energía, además de la reducción de residuos peligrosos.

Representantes de la PAOT también destacaron su Programa de Corresponsabilidad Ambiental, que considera al sector empresarial como un factor clave para lograr un futuro sostenible.

Las jornadas, dirigidas a empresarios e industriales, buscan recorrer las principales ciudades del país para promover el cumplimiento de las normas técnicas y ambientales en diversos sectores productivos.