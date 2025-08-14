FMF y Gobierno de Puebla anuncian la primera edición de los Campeonatos Nacionales sub-9 y sub-11 en la entidad

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de su presidente Ejecutivo Ivar Sisniega, presentó junto al gobernador de Puebla Alejandro Armenta y parte de su gabinete la primera edición de los Campeonatos Nacionales de Futbol Sub-9 y Sub-11, que se realizará en Puebla del 27 al 30 de noviembre de 2025.

Uno de los objetivos de la Federación Mexicana de Futbol es que cada vez más mexicanos jueguen al futbol de manera organizada, que vayan a entrenar, que compitan en torneos bien organizados y que con esto logremos generar una mayor cantidad de futbolistas desde la base.” explicó el presidente sobre la visión de la FMF.

El torneo reunirá a cerca de mil futbolistas de las categorías Sub-9 y Sub-11 en ramas varonil y femenil, provenientes de los 32 estados del país. Se espera la llegada de más de 4 mil visitantes, incluyendo a los deportistas y sus acompañantes.

José Antonio Huizar Espinoza, presidente del sector Amateur de la FMF, explicó que se trata de cuatro torneos simultáneos y enfatizó la importancia de trabajar con niños de 9 y 11 años para fortalecer la base de la pirámide futbolística mexicana.

La FMF y el @Gob_Puebla presentan los Campeonatos Nacionales Sub-9 y Sub-11. pic.twitter.com/BV9uPSgwQ5 — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 15, 2025

El director de Desarrollo Deportivo, Mauricio Bailón, detalló que el objetivo del campeonato es promover las modalidades de juego reducido, permitir mayor contacto con el balón y desarrollar las capacidades de los jóvenes futbolistas.

El directivo reconoció que el campeonato “habla de una visión hacia el futuro, de la importancia que tiene el deporte para la formación de niños y jóvenes con disciplina, con valores y mexicanos de bien para el futuro”.

Iniciativa principal de Puebla

Para seguir incentivando el desarrollo del deporte, el gobierno de Puebla implementará 20 escuelas de futbol en igual número de municipios, como parte de lo que denominan una “revolución futbolera” para fortalecer el deporte escolar como semillero del alto rendimiento.

Los Campeonatos Nacionales son un esfuerzo de la Federación Mexicana de Futbol en coordinación con las Asociaciones Estatales del Sector Amateur y el apoyo de los estados para seguir fortaleciendo el desarrollo del futbol base en México.