Evocan Tratados de Teoloyucan

La gobernadora Delfina Gómez encabezó la ceremonia del 111 aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, en la que su administración llamó a cerrar filas por la lucha de la igualdad de derechos y justicia social, a dos años de gobierno en el que ha incidido en la transformación del estado.

La 22 Zona Militar, ubicada en Rayón, fue la sede del evento en el que la mandataria estatal estuvo acompañada por parte de su gabinete, como el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, además de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial.

Gómez Álvarez presenció el pronunciamiento emitido por los jóvenes del Servicio Militar Nacional (SNM), así como los honores a la bandera.

A nombre de los poderes del estado, la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, resaltó la fecha histórica que se conmemora, pues, indicó, Los Tratados de Teoloyucan marcaron el fin de la revolución constitucionalista y sentaron las bases de un nuevo orden político y la antesala de la promulgación de la Constitución mexicana de 1917, que reivindicó el derecho de la propiedad ejidal y comunal, así como a la clase trabajadora.

En este contexto, llamó a cerrar filas por la igualdad de derechos y de justicia social: “En esta nueva etapa de transformación del país estamos obligados a seguir adelante, a trabajar en equipo y en corresponsabilidad para que el bienestar siga llegando a los más necesitados”, expresó.

La funcionaria destacó que cuando se suman esfuerzos y se trabaja en unidad, se puede construir un camino seguro hacia la paz, el desarrollo social y la prosperidad compartida.

Aseguró que dichos principios se ejercen en la entidad, donde ponen al centro a la población, y recordó que están por cumplir dos años de gobierno.

Recalcó que el país vive un momento histórico, en el que la nación y el Edomex son conducidos por mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, quienes atienden a los que más lo requieren: “Claudia Sheinbaum está comprometida con encabezar un gobierno que se guía por el humanismo mexicano. Como ella lo ha señalado: la estrategia nacional, política y social es respetar, atender y escuchar a todos”.

POR GERARDO GARCÍA

EEZ