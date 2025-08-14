Dejan la pobreza 13.4 millones de personas en el país

De 2018 a 2024, lapso en el que comprendió la administración de Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, según el informe Multidimensional del sector.

En 2018, se encontraban en esta situación 51.9 millones de personas, mientras que en 2024 totalizaban 38.5 millones.

Asimismo, en dos años, de 2022 a 2024, 8.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza, y de estos, 2.1 millones de situación extrema, según el informe, realizado por primera vez por el Inegi.

Ello, luego de que el 17 de julio pasado asumiera formalmente las funciones de la medición Multidimensional de Pobreza y con la evaluación integral de la política de desarrollo social, actividad que había estado a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“Es el desafío que tenemos enfrente y que iniciamos con esta conferencia en la que presentamos, por primera vez, los resultados de la medición multidimensional de la pobreza en México, tema crucial para el desarrollo sostenible e incluyente de nuestra República y que ciertamente ocupa un lugar central en los esfuerzos, anhelos y acciones de nuestra sociedad”, manifestó Graciela Márquez Colín, presidenta del Inegi.

Así, Claudia Vanessa Maldonado Trujillo, directora general de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del Inegi, detalló que de 2022 a 2024, la población en situación de pobreza en México pasó de 46.8 a 38.5 millones de personas.

Mientras que, precisó, de manera particular, la población en una situación de pobreza extrema pasó de 9.1 millones a 7.0 millones de mexicanos, lo que representó 5.3 por ciento de la población total en el país.

Bajo este contexto, tres de cada 10 personas no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación y su ingreso mensual por persona no fue suficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes ni servicios necesarios.

No obstante, en el periodo de comparación, aumentó el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en 2.7 puntos porcentuales o cuatro millones de personas más, para ubicarse en 32.2 por ciento o en 41.9 millones de individuos en 2024.

