De Cuerpo Entero: María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de la SHCP

¿Quién es?

Es licenciada en Finanzas Corporativas y Banca por la Universidad Anáhuac del Sur/ Tiene certificación vigente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles/ Es integrante de la International Society of Female Professionals (ISFP)/ Se desempeñaba como titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales/ Fue nombrada subsecretaria de Hacienda, por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

EN RADIOGRAFÍA

1. Su complexión física es de un cuerpo ectomorfo, se caracterizan por ser delgados, de huesos pequeños, articulaciones y músculos delgados.

2. El aspecto físico de la nueva subsecretaria de Hacienda se percibe estilizado.

3. Su tono de voz es agudo en la tesitura, la acompaña con un claro lenguaje corporal, con mínimas extensiones o movimientos amplios con las manos. En actos públicos no es estridente, ni explosiva.

¿QUÉ PROYECTA?

1. Posee una imagen estructurada. En su outfit, tiende predominantemente al uso del negro que combina colores vivos y tonos pastel, morado y rosas.

2. Además, recurre al uso ocasional de mascadas o pashminas y bufandas como complemento a su atuendo en la gama de los chedrón.

3. Es una imagen recatada, cuidada y se destaca en blazers, vestidos y pantalones, combinaciones con blanco, oxford y vino.

DEBE CUIDAR

1. Uno de los retos al estar a la cabeza de la subsecretaría de Hacienda, es ser una de las colaboradoras claves y cercanas del secretario Édgar Amador Zamora.

TRAYECTORIA

1. En 2014, Bonilla ocupó el cargo de consejera presidenta del Instituto Electoral en Sonora.

2. Entre 2019 y 2020 fue coordinadora de Inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

3. Durante una década fue operadora de derivados y administradora de activos en la banca comercial.

4. Se desempeñaba como titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la SHCP.

POST AL AIRE

1. No cuenta con redes, pero en publicaciones de X es identificada como #MaríaDelCarmenBonilla.

PODRÍA EXPLOTAR MÁS

1. Generar mayor confianza ciudadana y con ello demostrar sus capacidades y experiencia en su nuevo cargo.

SUS FORTALEZAS

1. Bonilla es ahora la segunda funcionaria más importante de Hacienda y persona de toda la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿QUÉ DICE?

En su nuevo cargo, aseguró que mantendrá la estabilidad macroeconómica, finanzas públicas sanas y el manejo responsable de la deuda.

