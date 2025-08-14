Club América Femenil imparable vence 3-0 al Puebla

El Club América Femenil continúa su marcha imparable en el Apertura 2025. Las Águilas recibieron al Puebla en el Nido Azulcrema y se impusieron con autoridad 3-0 y suman seis victorias en seis partidos, consolidándose como el equipo más sólido y temido de la Liga MX Femenil.

El clima de la capital volvió a jugar un papel inesperado y provocó que el inicio del partido se retrasara media hora, como ha pasado en fechas recientes del futbol mexicano.

A pesar de la lluvia y de la demora, la afición, aunque reducida en número, se mantuvo paciente y apoyó a sus jugadoras desde la tribuna, alentando cada acción y celebrando cada recuperación. En la cancha, las Águilas respondieron con intensidad, mostrando que la espera había valido la pena.

La gran protagonista fue la fichaje bomba del mercado, Bruna Vilamala, quien apenas comenzó el partido anotó un doblete (8’ y 13’) que dejó claro su impacto inmediato en el equipo. Con movilidad constante, precisión en los pases y definición certera, la española demostró que su llegada al club fue un acierto total y que está lista para marcar diferencias en la temporada.

América mostró un dominio absoluto durante todo el partido. La posesión fue sólida, la presión alta y la transición rápida, características que han definido su paso perfecto hasta el momento. Y aunque la primera mitad fueron eficaces en el gol, el complemento fue distinto. El control fue azulcrema, pero el ataque no estuvo de su lado. Montserrat Saldívar marcó el último tanto al 90’.

Puebla, por su parte, no encontró espacios y se mantiene sin victorias, ocupando el fondo de la tabla mientras busca respuestas a su situación complicada tanto en defensa como en su falta de gol. Las de la franja sólo ha sido capaz de anotar en dos ocasiones en la campaña, y ya con esta derrota sumó 18 goles en contra.

El trabajo colectivo del equipo azulcrema también brilló. Cada jugada, cada desmarque y cada pase reflejaron la planificación de Ángel Villacampa, quien ha logrado que el equipo combine eficiencia ofensiva con solidez defensiva para así conseguir el mejor arranque de las Águilas en la liga.

Con este triunfo, América no sólo mantiene su récord perfecto, sino que también envía un mensaje al resto de la Liga MX Femenil: el equipo está motivado, contundente y listo para conseguir lo que tanto se les ha escapado: el título.

Por: Edgar Morales

EEZ