Ayuntamiento instala el Comité de Mérida Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO

Con la instalación del Comité de Mérida Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO, presidida por la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, Mérida avanza en su compromiso de ofrecer oportunidades de aprendizaje y crecimiento para todos sus habitantes.

Ante integrantes de la comisión, enfatizó que con esta iniciativa se fortalecen las estrategias y políticas públicas encaminadas al objetivo de impulsar el conocimiento y la educación como motores de desarrollo y de justicia social en Mérida.

“Formar parte de la Red Global de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO no es solo un reconocimiento a los esfuerzos que hemos realizado como sociedad para promover la educación, la innovación y la inclusión. Es, sobre todo, un compromiso para seguir construyendo una Mérida que aprende, que enseña, que comparte y que crece en comunidad”, apuntó acompañada de Luis González Arenal y Adrián Hernández Coyotl, coordinador ejecutivo y coordinador técnico de la Red de Ciudades del Aprendizaje de

México, respectivamente.

Cecilia Patrón destacó que de este modo Mérida se integra así a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, que reúne a 356 ciudades en todo el mundo, y se convierte en la ciudad con la mayor cantidad de espacios con oferta educativa no formal por cada 100 mil habitantes en México.

Esto significa impulsar políticas, programas y acciones que atiendan a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, sin dejar a nadie atrás, aquí todas y todos crecemos parejo”, señaló la alcaldesa.

Festival del Aprendizaje será el 15 de agosto

Cecilia Patrón informó que la ciudad cuenta con 60 centros educativos distribuidos estratégicamente, que ofrecen una variedad de programas y actividades sin costo que abarcan desde academias de inglés hasta talleres de identidad maya.

Estos centros integran programas de cinco direcciones municipales: la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, la Dirección de Prosperidad y Bienestar, la Dirección de Identidad y Cultura, la Dirección de Bienestar Humano y el DIF Mérida.

Añadió que para celebrar este logro, el Ayuntamiento de Mérida organiza el Festival del Aprendizaje, que se llevará a cabo el 15 de agosto en el Centro Aprende Sara Mena y Parque Cristo Rey. El festival ofrecerá más de 60 actividades sin costo, incluyendo clases de jarana, fútbol, show familiar y dinámicas de aprendizaje.

Fomentar la educación y el aprendizaje

La alcaldesa señaló que Mérida Ciudad del Aprendizaje es un programa que busca fomentar la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida en la ciudad, a través de la creación de una red de centros educativos y programas que promuevan el desarrollo personal y comunitario.

Estoy segura que juntas y juntos, podemos fortalecer la cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida, convirtiendo este reconocimiento en resultados tangibles para nuestra gente”, expresó Patrón Laviada.

Resaltó que el Ayuntamiento de Mérida tiene la convicción que sólo logrará avanzar gracias al trabajo unido, que tenga como meta el desarrollo equitativo e incluyente, en el que nadie quede fuera de sus beneficios.

Asimismo, agradeció a la UNESCO por confiar en Mérida, y a las y los integrantes por su disposición para perfeccionar las acciones de esté comité. También reconoció a todas y todos los meridanos que, con su esfuerzo cotidiano, hacen posible que Mérida sea reconocida como un espacio de aprendizaje vivo, diverso y en constante evolución.

Entre los asistentes estuvieron Carlos Estrada Pinto, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); Erika Herrera Diego, de la Fundación del Empresariado Yucateco A.C.; Karla Berrón Cámara, directora de Identidad y Cultura, y Jorge Avilés Lizama, secretario técnico de la Secretaría de Planeación y Gestión.