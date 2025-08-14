Aguascalientes logra una de las mayores reducciones de pobreza en México durante la administración de Tere Jimenéz

Durante los primeros dos años de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, Aguascalientes alcanzó una de las reducciones más significativas en pobreza y pobreza extrema del país, según el INEGI.

Entre 2022 y 2024, la población en pobreza pasó de 352 mil a 255 mil 400 personas, una disminución del 27.4 por ciento; mientras que la pobreza extrema bajó de 26 mil 100 a 8 mil 700 personas, lo que representa una reducción histórica del 66 por ciento.

Estos avances colocan a Aguascalientes como el tercer estado con menor porcentaje de pobreza extrema y el segundo con mayor disminución en esta condición en todo México, durante ese período.

Gobernadora de Aguacalientes, Tere Jiménez. Foto: Archivo

La mejora también se refleja en los ingresos

La mejora también se refleja en los ingresos. La población con ingresos por debajo de lo necesario para adquirir la canasta básica bajó de 6.1 por ciento a 3.5 por ciento; mientras que el porcentaje de personas sin ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte se redujo de 33 por ciento a 24.8 por ciento.

Este progreso es resultado del crecimiento económico, la generación de empleos y los programas que impulsa el Gobierno del Estado, como becas escolares para niñas, niños y jóvenes, apoyos alimentarios, Seguro Popular Aguascalientes para quienes no tienen seguridad social, fomento del empleo y respaldo a emprendedores, mejoras en vivienda y servicios básicos.

La administración de Tere Jiménez reafirma su compromiso de llevar programas sociales a todos los rincones del estado para que cada familia tenga más oportunidades de salir adelante y construir un futuro más próspero, seguro y estable.