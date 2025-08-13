SUPERISSSTE y Leche para el Bienestar inauguran nueva tienda en Naucalpan

En un esfuerzo por fortalecer el acceso a productos de calidad a precios justos, SUPERISSSTE y Leche para el Bienestar inauguraron hoy una nueva tienda en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. La tienda se ubica en las instalaciones de las Oficinas Centrales de Leche para el Bienestar y está abierta al público en general, beneficiando a colonias aledañas como San Rafael Chamapa, El Conde, Santa Cruz Acatlán y la colonia Industrial Alce Blanco, entre otras.

La línea comercial de Leche para el Bienestar ya está disponible en las 43 tiendas de SUPERISSSTE y puede ser adquirida por toda la población a bajo costo. Su alta calidad ha sido reconocida por la Profeco y no es necesario ser derechohabiente para comprarla.

Durante la ceremonia de apertura, participaron figuras clave del sector público y del abasto social:

El Subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Lic. Leonel Efraín Cota Montaño.

El Gerente Nacional de Abasto Social de Leche para el Bienestar, Dr. Víctor Hugo Pérez Rojas.

El Director General del ISSSTE, Dr. Martí Batres Guadarrama.

La Directora de SUPERISSSTE, Mtra. Dunia Ludlow Deloya.

El Presidente Municipal de Naucalpan de Juárez, Lic. Isaac Martín Montoya Márquez.

La nueva tienda, SUPERISSSTE Toreo, cuenta con una oferta de 1,660 productos. Foto: ISSSTE

Estamos cerca de alcanzar los 7 millones de derechohabientes

El Subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Lic. Leonel Cota Montaño, felicitó la alianza entre SUPERISSSTE y Leche para el Bienestar en nombre del Secretario Julio Berdegué Sacristán. Mencionó que la colaboración dará muy buenos resultados y que los trabajadores de ambas instituciones están a la altura de los nuevos retos. Además, compartió los planes estratégicos de crecimiento de Leche para el Bienestar, que incluyen una nueva planta pasteurizadora en Campeche y una planta de secado de leche en Michoacán.

El Dr. Víctor Hugo Pérez Rojas, Gerente Nacional de Abasto de Leche para el Bienestar, en representación del Titular de Leche para el Bienestar, Mtro. Antonio Talamantes Geraldo, afirmó que la institución toma un nuevo impulso al llevar la mejor leche de México a millones de familias. “Estamos cerca de alcanzar los 7 millones de derechohabientes en el país”, apuntó el funcionario federal, y añadió que este tipo de acciones fortalecen los vínculos interinstitucionales.

La Mtra. Dunia Ludlow Deloya, Directora de SUPERISSSTE, agradeció al equipo de Leche para el Bienestar y al Subsecretario Leonel Cota Montaño por el apoyo para hacer posible la inauguración. SUPERISSSTE ha vendido 135,530 productos de Leche para el Bienestar del 1 de febrero de 2025 a la fecha.

Por su parte, el Dr. Martí Batres Guadarrama, Director General del ISSSTE, reconoció el gran esfuerzo realizado. Señaló que, tras 36 años de desmantelamiento institucional durante el periodo neoliberal, el renacimiento del ISSSTE, SUPERISSSTE y Leche para el Bienestar garantiza hoy el consumo popular, el fortalecimiento del mercado interno y, con ello, la economía nacional.

La nueva tienda, SUPERISSSTE Toreo, cuenta con una oferta de 1,660 productos, que incluyen artículos de la marca comercial de Leche para el Bienestar, Almacenes Ánfora, libros del Fondo de Cultura Económica, abarrotes, bebidas, dulces, perfumería, productos de limpieza y artículos de temporada.

Los usuarios pueden acceder a descuentos del 5% con la Tarjeta Solo para Ti y del 10% con la credencial del INAPAM en productos seleccionados. Adicionalmente, la tienda ofrece retiro de efectivo en caja, pago de más de 90 servicios (luz, agua, telefonía, cable, entre otros) y la opción de retirar efectivo con la Tarjeta del Bienestar.

Con esta nueva sucursal, SUPERISSSTE y Leche para el Bienestar reafirman su compromiso con la economía familiar, el desarrollo social y la dignificación del consumo en México.

dhfm