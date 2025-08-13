Rufino H León Tovar recibe reconocimiento de las Empresas Operadoras de Transporte del AICDMX

Rufino H León Tovar, Magistrado Electo del Tribunal de Disciplina Judicial, recibió de manos de los representantes de las empresas más importantes de Transportación Terrestre Federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un reconocimiento a su destacado labor y trayectoria de más de 30 años en el servicio público y en el ámbito jurisdiccional.

En presidium le acompañaron Enrique Ruvalcaba, presidente de la empresa Yellow Cab, Francisco Salazar de Porto Taxi Terrestre Ejecutivo, Sergio Andrade Ramírez de Sitio 300, Gerardo Gallardo Ortíz de Aerotaxi y Juan Castañeda Hernández, líder histórico y asesor de diversas empresas que operan en los Aeropuertos del país.

En el evento concurrieron personalidades como Fernando Coca Maldonado, coordinador general del Corredor Económico del Bienestar del Estado de México de la Secretaría de Economía Federal, Marcela Fernández Domínguez, Magistrada Presidenta Electa de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e Ignacio Rodríguez Mejía, fundador y presidente del Movimiento Nacional Taxista.

En su mensaje de agradecimiento, el Magistrado H León Tovar mencionó la justicia en el país es un tema transversal donde todos estamos de alguna manera inmersos; que será un magistrado de a pie que acudirá a las comunidades a donde la justicia no llega para hablar con la gente y ver cuales son los temas más sentidos y las cosas lacerantes en el escenario de justicia.

Rufino H León Tovar, Magistrado Electo del Tribunal de Disciplina Judicial. Foto: Archivo

Los anfitriones coincidieron en que la trayectoria, humanismo y visión social de Rufino H León, garantiza a la ciudadanía la certeza de que se dará una nueva cara a la impartición de justicia en el sector y en los diversos ámbitos de la dinámica del país; hicieron énfasis en el orgullo que para ellos representa, el hecho de que una persona con un alto nivel profesional y sensibilidad haya llegado a este importante cargo.

Por su parte Ignacio Rodríguez, reconoció la trascendencia que tiene para el país el hecho de renovar poder judicial ahora de manera democrática, asimismo aplaudió la postura de que se garantice un ejercicio de justicia más cercano a la gente, cercano al pueblo y sin discriminación.

Finalmente, el Magistrado Rufino H León apuntó que desde el Tribunal de Disciplina Judicial, impulsará una justicia que privilegie el principio de realidad, para que el juzgador pueda platicar con las partes a fin de conocer más a fondo las cosas de lo que un expediente puede contener, y que el actual probo, recto y honesto de los Juzgadores del país, se garantizada desde este órgano fiscalizador que es totalmente independiente, “con todas las uñas y dientes para investigar, sancionar, inhabilitar y destituir a quien en incumplan la función jurisdiccional.