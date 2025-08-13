Rosa Icela Rodríguez se reúne con líderes evangélicos

Este miércoles 13 de agosto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con líderes de diferentes movimientos evangélicos.

En sus redes sociales, la funcionaria federal destacó que el encuentro tuvo como objetivo "coordinar acciones que contribuyan a fortalecer la cultura de paz en nuestro país".

Destacó además que en la acompañó Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y la Reconstrucción del Tejido Social, así como representantes de Confraternidad Evangélica de México, Jose Obed Lopez, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, integrantes de la Representación de la Iglesia Adventista en el Norte de México y el pastor Constantino Varas de Valdes, entre otras personalidades.