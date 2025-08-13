Restricciones en producción de plásticos no contribuirán a reducir la contaminación: ANIPAC

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), respalda los esfuerzos globales para eliminar la contaminación por residuos plásticos, sin embargo, señala que las restricciones y límites en la producción del material no contribuirá a la reducción de la contaminación, por el contrario, incentivará alternativas que representen un impacto ambiental mayor en su ciclo de vida

En el marco inaugural de la Convención anual del organismo, que se celebra del 12 al 15 de agosto en Cancún, Benjamín del Arco Ortiz, presidente, destacó que las restricciones también afectarán con un aumento de precios, desabastecimiento de las cadenas de bienes de consumo y servicio, y en pérdidas de empleo, “como ya lo vivimos en nuestro país, con la prohibición de las bolsas mal llamadas de un solo uso”.

“Los países, deben reconocer la aportación de los plásticos para el bienestar económico, social y ambiental de las naciones, como lo es en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, o el desperdicio de alimentos. Somos parte de un sistema, por lo que somos parte de la solución, la Industria del Plástico no puede ser excluida”, dijo.

Foto: Especial

Agregó que, pese a que el plástico es un material presente en más del 85% de los sectores productivos entre éstos el médico, energético, de construcción y agrícola dada su ligereza, resistencia, versatilidad y bajo costo, su estigmatización además de traer afectaciones, a segregado al sector en la toma de decisiones.

"Somos una industria, comprometida, al servicio de la humanidad, estamos en más del 85 por ciento de los procesos productivos aportando al sector médico, energético, de construcción, agrícola, por mencionar algunos" refirió del Arco Ortiz.

En el evento, el organismo que próximamente cumplirá su 64 aniversario suma esfuerzos para avanzar hacia un futuro más sostenible y circular, asimismo, busca alcanzar una producción y consumo responsable optimizando el consumo de agua y energía, desarrollando y rediseñando los productos plásticos para favorecer la reutilización y minimizar la generación de residuos.

En este encuentro el gremio abarcará temas de reciclaje de plásticos, ecodiseño en la Economía Circular; la descarbonización de industria para un futuro sostenible, el impacto arancelario en el sector del plástico tanto en México y EE.UU., así como la inteligencia artificial.

El México existen cerca de siete mil empresas de la industria plástica, la cual es generadora de más de un millón de empleos y representa el 3.1% del PIB manufacturero.

En el acto inaugural estuvieron presentes Juan Pablo de Zulueta Razo, secretario municipal de Turismo de Benito Juárez; María Portillo Navarro, presidenta de Coparmex Quintana Roo y Juan Alberto Porras, tesorero de CONACAMIN.