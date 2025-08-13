Reconocen labor de magistrada Ixchel Álzaga Alcántara

La Federación Iberoamericana del Compliance y Sostenibilidad reconoció la labor de Ixchel Álzaga Alcántara, magistrada electa del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, por su trayectoria y compromiso con la democracia.

Durante un evento que tuvo lugar en el Congreso capitalino, Álzaga Alcántara destacó el momento histórico que se vive en la actualidad, el cual ha abonado a reforzar la participación ciudadana y reprimir prácticas que se oponían a ella.

Es por ello que la magistrada electa agradeció la condecoración e invitó a los presentes a ser parte activa del nuevo modelo democrático.

Dicho foro también le permitió compartir opiniones y comparar ideas con abogados, especialistas en tecnología, seguridad, protección de datos personales, entre otros, que fueron convocados a la Convención Nacional para el fortalecimiento de la cultura anticorrupción y transparencia, donde se debatió sobre la importancia de la ética en el cumplimiento del nuevo sistema mexicano en la impartición de justicia.

Se comprometió a asumir cabalmente la labor para la que fue designada por el pueblo mexicano. Foto: YT

Asimismo, se abordaron los retos y oportunidades que hay en modelo moderno de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y las características que se deben aplicar para que sean productivos.

Adaptabilidad a modelos de comunicación actuales

Previamente, Ixchel Álzaga reconoció que los funcionarios deben adaptarse a los modelos de comunicación actuales, tal como las plataformas de internet y redes sociales, con el fin de aprovechar capacidad de alcance para informar a la ciudadanía, principalmente a las nuevas generaciones, sobre sus derechos.

Además, se comprometió a asumir cabalmente la labor para la que fue designada por el pueblo mexicano, a escuchar sus propuestas y a procurar la justicia por encima de los intereses particulares.

En ese sentido, señaló que se deben aclarar las dudas que se tengan alrededor de la legalidad y confió en que, de manera coordinada, se podrán obtener grandes resultados.

dhfm