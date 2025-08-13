PJCDMX implementa programa de acercamiento institucional para personas juzgadoras electas

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, implementa durante el mes de agosto un Programa de Actividades Preparatorias a las y los impartidores de justicia electos en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, para que, al asumir el cargo en el mes de septiembre, se encuentren ya integrados a la función jurisdiccional e impartan justicia de calidad.

El Programa se desarrolla principalmente a través de un acercamiento institucional que les permite a las personas electas estar cerca de las actuales juzgadoras y juzgadores y conocer sus experiencias y visiones en su función judicial, enfatizando la inducción de actividades mediante la participación activa y la reflexión sobre experiencias directas.

Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del PJCDMX. Foto: Archivo

Asimismo, se celebran talleres con la finalidad de que las personas Magistradas y Juzgadoras electas, robustezcan los conocimientos fundamentales sobre la materia en que impartirán justicia y se familiaricen con el funcionamiento institucional, a través de la presentación de las diferentes áreas del Poder Judicial de la Ciudad de México.

dhfm