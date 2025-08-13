¡Niñez al poder! Evelyn Salgado toma protesta al Gobernador y Gabinete Infantil 2025

En un emotivo acto que simboliza la esperanza y confianza del pueblo de Guerrero en las nuevas generaciones, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la toma de protesta del Gobernador Infantil, Jesús Alexander Cortez Navarrete, y de su gabinete 2025.

Durante el evento, las alumnas Karla Paola Sánchez, de la escuela primaria Emperador Cuauhtémoc, y Evelyn Nava Nava, de la primaria Primer Congreso de Anáhuac, entregaron los bastones de mando a la gobernadora Salgado Pineda y al gobernador infantil, que simboliza el inicio de una gestión que busca dar voz a las niñas y los niños guerrerenses.

Ahí mismo, la gobernadora Evelyn Salgado, acompañada por el secretario de la Juventud y la Niñez Guerrerense, Carlos Sánchez García, tomó la protesta al gabinete infantil y los convocó a cumplir sus responsabilidades con dedicación, respeto, entusiasmo y, sobre todo, con amor por su comunidad.

Foto: Especial

En su mensaje, la mandataria estatal ante padres de familia de los menores y funcionarios estatales, destacó que la niñez es el motor de la transformación de Guerrero y subrayó que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que cada niña y niño crezca con oportunidades, espacios seguros y condiciones dignas para su desarrollo.

Como parte de sus propuestas, el gobernador infantil, Jesús Alexander Cortez Navarrete dijo que promoverá una iniciativa de ley para que en el Código Penal del Estado de Guerrero se tipifique como delito el hecho de que un adulto arme a un menor de edad. Además, propuso la instalación de cámaras de seguridad en todo el estado para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes, la activación de boletines de búsqueda en redes sociales para menores no localizados, y la visita a escuelas para informar sobre las instituciones encargadas de proteger sus derechos.

Durante este ejercicio impulsado a través de la Secretaría de la Juventud y la Niñez Guerrerense, la gobernadora reconoció al gabinete infantil como un ejemplo de que la participación de la niñez en la vida pública es posible y necesaria. “Son parte de la historia de Guerrero como el primer gabinete infantil. Aquí están nuestros futuros gobernadores, diputadas, diputados y líderes que seguirán transformando Guerrero”, aseguró.

Foto: Especial

El gabinete infantil 2025, está integrado por Jesús Alexander Cortez Navarrete como Gobernador Infantil; Leah Nicolle Valdez Aguilar, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Guerrero; Victoria Michel González Carbajal, Secretaria General de Gobierno; Marlon Juárez Carlos, Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración; Remberto Salgado Mondragón, Secretario de Planeación y Desarrollo Regional; Valeria Bracamontes García, Secretaria de Finanzas y Administración.

Helen Nicole Cortés Valentín, Secretaria de Bienestar; Kendrick Tadeo Peñaloza Luciano, Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; Damián Santana Sandoval, Secretario de Seguridad Pública; Kenneth Leonardo Ruiz Néstor, Secretario de Educación; Iker Santiago Girón Bello, Secretario de la Juventud y la Niñez; y Karen Paola Brito Gálvez, Secretaria de Cultura.

La gobernadora Evelyn Salgado reiteró que su administración continuará promoviendo espacios de participación para la infancia guerrerense, como un espacio para que su voz sea escuchada para construir un mejor futuro para el estado.