Manzanillo listo para encender el verano con el NORCECA Beach Volleyball Continental Tour

Del 29 al 31 de agosto, la Playa Azul de Manzanillo será el escenario perfecto donde el deporte, la playa y la diversión se fusionan en un evento internacional: el NORCECA Beach Volleyball Continental Tour – Manzanillo, sexta parada del circuito anual que reúne a las mejores selecciones de voleibol de playa de varios de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.



Con la cálida arena bajo los pies, el sol del Pacífico brillando sobre la cancha y un DJ en vivo marcando el ritmo, este evento promete un ambiente que va más allá de la competencia. Los asistentes podrán disfrutar de un corredor gastronómico con lo mejor de la cocina local, crear recuerdos frente al mar y vivir la energía única de uno de los puertos más bellos de México.



Este torneo, que combina alto rendimiento deportivo con una experiencia turística inolvidable, es el plan perfecto para cerrar el verano. Tanto si eres fanático del voleibol como si buscas un pretexto para escaparte a la playa, Manzanillo te espera con juegos espectaculares, sol, música y sabores que te harán querer volver cada año.

Del 29 al 31 de agosto, la Playa Azul será escenario del NORCECA Beach Volleyball Continental Tour. Créditos: Cortesía.

Serán tres días de emoción, playa y fiesta deportiva en Manzanillo

La competencia es organizada por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA), la Federación Mexicana de Voleibol, el gobierno del estado de Colima a través de la Subsecretaría de Turismo y el INCODE, así como el Ayuntamiento de Manzanillo.



Prepárate para vivir tres días de emoción, playa y fiesta deportiva en Manzanillo. ¡Nos vemos en la arena!